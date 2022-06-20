Türkiye Gazetesi

Financial Times’a konuşan Uğur Şahin, sağlık kurumları tarafından, Omicron'a karşı güncellenmiş yeni bir aşıya izin verilip verilmeyeceği konusundaki tartışmanın daha “acil” hale geldiğini söyledi.

Bu ay, bilim dergisi Nature'da yayımlanan iki çalışma, BA.1 olarak bilinen Omicron varyantına karşı halihazırda kullanılan aşıları, güçlü bir antikor yanıtı sağlamadığını gösterdi. Bu durum, BA.1 ile mücadele için geliştirilmekte olan yeni aşıların daha iyi korumayı sağlayabileceğini düşündürdü.

"ZAMAN İLERLİYOR"

Şahin, “Zaman ilerliyor. BioNTech ve Moderna gibi hızlı mRNA teknolojisini kullanan firmalar için bile seri aşı üretimine başlamak üç ay sürebilir. Eğer yeni klinik veriler gerekirse, bu süreç dört aydan daha uzun sürebilir” diye konuştu.Buna karşın Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşıyı güncellleyebiliriz” dedi. Şahin, güvenlik verilerinin orjinal aşı ve Omicron'a özel atış için yapılan denemelerden farklı olmayacağını, çünkü sadece "corona virüsün başak proteinin birkaç amino asidini değiştireceklerini" sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, BioNTech CEO’sunun çağrısı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) üreticilerleş hızla yayılan Omicron'un alt varyantları (BA.4 ve BA.5)için aşı arayışında olduğunu açıklamasıyla birlikte geldi.

TÜM SEÇENEKLER ARAŞTIRILIYOR

FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, kurumun, sonbaharda uygulanacak güçlendirici aşının, baskın varyantlarla eşleşmesini sağlamak için tüm seçenekleri araştırdığını aktardı. Aşı üreticileri Omicron'u hedef alan aşılarla ilgili klinik deneylerden elde edilen verileri yayınlamaya başladı. İlk veriler, Moderna'nın aşısının, Omicron'a a karşı önceki aşısına göre daha iyi çalıştığını gösterdi. BioNTech ve Pfizer, yayınlanmamış verilerinin gönderimlerini bu hafta düzenleyicilere göndermeye başladı.

Uluslararası İlaç Koalisyonu Düzenleyici Otoriteler ay sonunda bu verileri görüşmek üzere toplanacak. FDA ayrıca danışma toplantısını Haziran ayı sonlarında yapacak, ancak geçişi Temmuz ayına kadar yapıp yapmama konusunda karar vermeyecek. Marks geçen ay, yeni bir aşının yeni türlerle mücadelede mevcut versiyondan en az yüzde 10 daha iyi olması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bağışıklık tepkilerini genişletmek için Omicron hedefli bir atışın üçüncü bir doz olarak kullanılmasını destekledi.

Ancak DSÖ’nün baş bilimcisi Soumya Swaminathan, varyanta uyarlanmış aşıları orijinal aşılarla karşılaştıran daha fazla kanıt beklenildiğini duyurdu.

Swaminathan, “Mevcut aşılardan elde edilen verilere dayanarak, DSÖ dördüncü dozun çoğu insan için önemli bir fark oluşturduğuna ikna olmadı” dedi.

DSÖ açıkladı, Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un en yaygın varyantı olan Omicron'un 2 yeni alt varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi! Covid aşıları tesir etmiyor, çok daha bulaşıcı Covid-19 salgınında Omicron varyantının iki yeni alt varyantı tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantları inceleme altına alındı. Bu varyantlar, BA.1 ve halen dünyada hakim virüs olan BA.2 alt varyantlarıyla benzer mutasyonlara sahip.