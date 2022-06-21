Türkiye Gazetesi

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Yaz aylarında tatil planı yapan diyabet hastalarının en az 4-6 hafta öncesinden doktoruna danışıp ilaç planlamalarını yapmaları gerektiğini söyleyen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal “Seyahat esnasında acil tıbbi yardıma ihtiyaç duymaları durumunda, hastalarımızın diyabetli olduğuna dair bir uyarıcı kimlik belgelerini yanlarında taşımalarını tavsiye ediyoruz. Hastaların ilaçları kaybetmeleri veya ilaçların ismini hatırlayamama riskine karşı düzenli olarak kullandıkları ilaçları küçük bir kağıda yazıp cüzdanın bir köşelerinde taşımaları da tavsiyelerimiz arasında. İlaçlarının, insülinlerinin ve bavullarının kaybolması riskine karşı iki farklı yerde bulundurmalarını öneriyoruz” dedi. İnsülinlerin kesinlikle uçak bagajına verilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Özportakal “Açılmamış insülin kalemlerini oda sıcaklığında taşıyabilir. Fakat açılmışsa bir buz aküsü içerisinde veya termos çanta içerisinde taşınması daha güvenli olur” uyarısını yaptı.

Şeker hastalarını yakından ilgilendiriyor: Diyabet hastaları için beslenme kurallarını veriyoruz Dünyada milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkileyen diyabet, obezite sıklığına paralel olarak artış gösteriyor. Tip 1 ve Tip 2’nin en sık rastlanan diyabet türleri arasında. Peki, diyabet neden olur, diyabeti olanlar nasıl beslenmeli? Şeker hastaları ne yemeli, ne içmeli? İşte diyabet (şeker hastalığı) ile ilgili detaylar…

Bazılarımız daha büyük risk altında: Diyabet ve hipertansiyon kalbi vuruyor Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri açısından ilk sırada yer almaya devam ediyor. Son verilere göre 2030 yılında dünya genelinde 23 milyon kişinin kalp kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak ciddi kalp hastalıklarının önemli bir çoğunluğu risk faktörlerinin kontrol altına alınabilmesi sayesinde önlenebiliyor. Peki, kalp sağlığı için risk faktörleri neler?