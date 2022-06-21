Türkiye Gazetesi

Tek ayak üzerinde durmakta zorluk çekmeniz ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Araştırmalar, tek ayak üzerinde 10 saniye dengede kalamayan orta yaşlı ve yaşlı insanların, 10 yıl içinde ölme ihtimalinin, yapabilenlere göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bir kişinin dengeyi ne kadar iyi sağlayabildiği, o kişinin sağlığı hakkında bir fikir verebilir. Daha önce yapılan bir araştırma, tek ayak üzerinde denge kuramama durumunun felç riskiyle bağlantılı olabileceğini göstermişti. Dengesi zayıf olan kişilerin zihinsel gerileme testlerinde daha kötü performans gösterdiği ve bunama ile bir bağlantısı olabileceği tespit edildi.

İngiltere, ABD, Avustralya, Finlandiya ve Brezilya'dan uluslararası bir uzman grubu ise denge ve ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceledi ve türünün ilk örneği olan 12 yıllık bir çalışma tamamlandı. Araştırmanın bulguları ise oldukça çarpıcı.

RUTİN SAĞLIK KONTROLLERİNE DENGE TESTİ EKLENEBİLİR

Orta ve ileri yaşta 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramama, önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir nedenden ölüm riskinin neredeyse iki katına çıkmasıyla bağlantılı. Sonuçlar British Journal of Sports Medicine'de yayınlandı.

Bulgular o kadar keskin ki, Rio de Janeiro'daki Clinimex egzersiz tıbbı kliniğinden Dr. Claudio Gil Araujo liderliğindeki araştırmacılar, yaşlı insanlar için rutin sağlık kontrollerine bir denge testinin dahil edilmesi gerektiğini öne sürdü.

BİN 702 KİŞİ KATILDI, BEŞTE BİRİ TESTİ GEÇEMEDİ

Çalışma için 2008-2020 yılları arasında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi takip edildi. Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Her iki ayakta en fazla üç denemeye izin verildi.

Beşte biri (%21) testi geçemedi. Sonraki 10 yıl içinde çalışmaya katılanlardan 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamanın herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskini %84 oranında artırdığı ortaya kondu.

ÖLÜM RİSKİ HAKKINDA İPUCU VERİYOR

Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin beyaz Brezilyalı olduğunu ve çalışmanın sınırlı olduğunu aktardı. Yani diğer etkin kökenlere ve uluslarda sonuçlar belli değil. Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin “hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı” ve “orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler içerdiği” sonucuna vardı.

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