Türkiye Gazetesi

Kadın, karnındaki bebek kafasıyla birlikte 80 kilometre mesafedeki bir hastaneye nakledildi. O hastanenin de kabul etmemesi üzerine hasta bu sefer 200 kilometre uzaklıktaki başka bir hastaneye sevk edildi. Bebeğin kafası orada ameliyatla alındı.

Sindh eyaletindeki üst düzey bir sağlık yetkilisi, “Tecrübesiz kişiler tarafından müdahale edildiği için kafa gövdeden kopmuş” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

52 yaşında olduğu açıklanan annenin sağlığının iyiye gittiği belirtildi. Şoke edici olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

UNICEF kayıtlarına göre Pakistan’da 1000 canlı doğumda 54 bebek ölümü gerçekleşiyor. Bu, gelişmiş ülkelerdekinden en az 10 kat daha yüksek.

İran'da bir doğum günü partisinde helyum gazı patladı: 8 ölü İran'da yaşanan olayda doğum günü partisi kana bulandı. Kutlama esnasında helyum gazı patladı, 4'ü çocuk 8 kişi canından oldu.

Doğum günü partisinde korkutan misafir: Pasta beklerken yılan çıktı Galler’de yaşayan bir aile çocuklarının birinci yaş günü partisinde hayatının şokunu yaşadı. Doğum günü partisinde evlerindeki kedi, ağzındaki yılanla bir anda çıkageldi. Bu korkutan misafir karşısında ne yapacağını bilemeyen davetliler korkudan çığlıklar attı.