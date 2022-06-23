Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İnsan vücudu için en elzem sıvı olan suyun tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektieğini söyleyen Dr. Muammer Yıldız "Bol su tüketin", "günde 3-5 litre su için" gibi ezber söylemlerin çok sakıncalı olduğunu belirterek "Vücuda ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla su girdiğinde ‘su toksikasyonu’ dediğimiz sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Su fazlalığı sebebiyle kanın içindeki bazı elementler ve minerallerin oranı çok azalır. Bu da önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. O yüzden su ne az ne de çok, kararında tüketilmeli" dedi.

KİŞİYE ÖZGÜ OLARAK SAPTANMALI

Kişinin altta yatan hastalıklarına ve vücut yapılarına göre su tüketmesi gerektiğine işaret eden Dr. Yıldız "Şeker hastaları ve kalp hasarının tüketmesi gereken su oranı ile romatizma hastalarının günlük su tüketimi kesinlikle aynı olamaz. En az 2 litre tüketimin dahi yaz kış mevsimlerine göre farklılık gösterebileceğini unutmamak gerekir. En doğru su tüketim oranı kişiye özgü olarak saptanmalı; hormonları, enzimleri, fizyolojik mizacı, karakteri, yaşam biçimi gibi unsurlar kişinin ne kadar su tüketmesi gerektiğini belirlerken göz önünde bulunduran parametrelerin başında gelmektedir" dedi.

Sıcak hava kalp krizini tetikliyor! Riski azaltmak için bol bol su için Hava sıcaklıklarının artması, kalp hastaları açısından bazı riskler oluşturuyor. Sıvı kaybı ve kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olarak yaz aylarında kalp krizi vakaları da artıyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu nedenle sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.