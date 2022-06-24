Türkiye Gazetesi

El ayak ve ağız hastalığının genellikle ateş (38-39 derece), iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başlar. 10 yaş altı çocuklarda görülen bu hastalığa deri döküntüleri de eşlik eder. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber havuza girilen çocuklarda daha sık görülen el ayak ağız hastalıkla ilgili pek çok konu merak ediliyor. El ayak ağız hastalığı nedir, el ayak ağız hastalığı neden olur, el ayak ağız hastalığı belirtileri, tedavi yöntemleri gibi konular sıklıkla araştırılanlar listesine girdi. Uzmanı konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. İşte merak edilenler…

CİLTTE BELİREN KIRMIZI NOKTALARA DİKKAT

Uzm. Dr. Çebi, el ayak ağız hastalığıyla ilgili “Belirtiler arasında karın ağrısı ve öksürük de olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra, ağızda ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağzın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlar” diye konuştu.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Bazen döküntülerin dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, şöyle konuştu:

“Popoda oluşan döküntüler pişik, ellerdeki döküntüler alerji ile karıştırılabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir. Her ne kadar adı el, ayak ve ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir.”

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM

Hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, şunları söyledi:

- Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ise ayrı bir risk oluşturmaktadır. Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilmektedir.

- Muayene, ağızda, ellerde ve ayaklarda döküntüler, genellikle hastalığın teşhisi için yeterlidir. Genellikle, hiçbir laboratuvar çalışması gerekmez.

- Hastalığın belirlenmiş bir tedavisi ve aşısı yoktur. Hastanın beslenme durumu değerlendirmeli ve gerekli halde serum ile sıvı alımı desteklenmelidir.

- Ellerin sık sık yıkanması, kirli ellerin ağza ve yüze sürülmemesi çok büyük önem taşır. Bulaşıcı olduğundan el-ayak-ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durulması gerekir.

- Okul ve kreşlerde ortam yüzeylerinin günlük temizliği sağlanmalıdır. El ayak ve ağız hastalığına karşı en etkili yöntem hijyendir.

Çocuklarda el ayak ağız hastalığına dikkat Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Özgür Özdemir, el-ayak-ağız hastalığının sebepleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.