İşte “en ünlü beyaz gömlekliler.”
Erol Köse (Yapımcı) Hacettepe Tıp, göz doktoru
M. Altıoklar (Yönetmen) Cerrahpaşa Tıp, fizyoterapist
Cüneyt Arkın (Oyuncu) İstanbul Tıp
Ferhat Göçer (Şarkıcı) İst. Tıp, cerrah
Şansın Tüzün (Şarkıcı) Cerrahpaşa Tıp, rehabilitasyon
Ercan Kesal (Oyuncu, Senarist) - Ege Tıp, psikolog
Selma Ergeç (Oyuncu) - Almanya ve Çapa Tıp
Prof. Elif Ilgaz (Sunucu) - Akdeniz Tıp, nörolog
Mabel Matiz (Şarkıcı) - İstanbul Tıp, diş doktoru
Yasemin Bradley (Spiker) - Dokuz Eylül Tıp, diyetisyen
Mehmet Mutaf (Şarkıcı) - Erciyes Tıp, cerrah
Tunç Okan (Oyuncu) - İstanbul Tıp, diş doktoru
Küçük İskender (Güfteci) - Cerrahpaşa Tıp