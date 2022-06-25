Türkiye Gazetesi

Migren vakaları gün geçtikte artış gösterirken bu problemi yaşayanlar migren neden olur, migreni neler tetikler gibi soruların aranması Google’da sıklıkla arttı. Uzm. Dr. Anıl Tuncer, hastalığın belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

MİGREN KRONİK NÖROLOJİK BİR HASTALIK

Uzm. Dr. Anıl Tuncer, “Migren, tipik olarak ataklarla seyreden kronik nörolojik bir hastalıktır. Migren, çoğunlukla ergenlik döneminde başlar ve 35-39 yaş aralığından itibaren migrenin görülme sıklığında bir azalma meydana gelir. Ataklar sırasında ağrı, ortalama 1-1,5 saatte maksimum şiddete ulaşır. Tedavisiz bir migren atağının, 72 saate kadar sürebildiği bilinmektedir. Migren tanısı, klinik muayene ve öykü alınarak nöroloji uzmanı tarafından konulur” şeklinde konuştu.

MİGRENİN BELİRTİLERİ NELER?

Migren sırasında görülen ağrıların özelliklerinden söz eden Nöroloji Uzmanı Dr. Anıl Tuncer, “Migrende ağrı, sıklıkla zonklayıcıdır, genellikle tek taraflıdır ve taraf değiştirebilir. Işığa, sese ve kokulara karşı duyarlılık görülebilir. Bulantı ve bazen kusma atakları eşlik edebilir. Baş hareketleri, öne eğilme, ağrıyı şiddetlendirebilirken, uyumak hafifletebilir. Atak sırasında iştahsızlık, sinirlilik, stres ve uykusuzluk gibi belirtiler de görülebilir. Ağrıdan önce ve bazen de ağrı sırasında AURA olarak adlandırdığımız bazı belirtiler görebiliriz. Görsel belirtiler; ışık çakması, nesneleri farklı boyut ve şekillerde görme, görme alanı kaybıdır. Duyusal belirtiler; el ve ağızda uyuşma, iğnelenmelerdir. Ayrıca; baş dönmesi, dengesizlik, konuşma bozukluğu ve kulakta çınlama görülebilmektedir” açıklamasında bulundu.

MİGRENİN KESİN TEDAVİSİ VAR MI?

Migren tedavisinin, ilaç dışı ve ilaçlı tedavi yöntemi olarak iki grupta ele alındığını ifade eden Uzm. Dr. Anıl Tuncer şöyle devam etti:



“İlaç dışı tedavi yöntemi, hastaların tetikleyici faktörlerden (açlık, uykusuzluk, keskin kokular, parlak ışıklar, stres, yüksek rakım, hava değişikliği, bazı gıdalar gibi) uzak kalması ve yaşam değişikliği temeline dayanır. Bu sebeple hastaların, kendi ağrı tetikleyicilerini belirlemeleri ve bunlardan kaçınmaları önem taşımaktadır. İlaç tedavisi; akut atak tedavisi ve önleyici tedavi olarak iki gruba ayrılır. Atak sıklığı ve ağrılı gün sayısı fazla olan, atak tedavisine rağmen günlük aktivitelerin bozulduğu ve atakların devam ettiği hastalara önleyici tedavi uygulanır. Verilen ilaçlar düzenli olarak, yeterli dozda uygulanmalıdır. Tedavi süresi altı ay sürmekte ve nöroloji uzmanı tarafından rutin takip gerekmektedir.”

Türk doktor şifresini buldu: Uyguladığı yöntemle migren hastalarına umut oluyor Afyonkarahisar’da görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Ali Sallı’nın uyguladığı yöntem migren hastalarının umudu oldu. Türk hekimin uyguladığı yöntem, migreni yüzde 80 tedavi ediyor.

Uzmanı uyardı: Düzen değişikliği migreninizi tetikleyebilir Migreni genellikle mevsimlerin tetiklediğini belirten Nöroloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, ayrıca düzeni seven bir hastalık olduğunu ve düzen değişikliğinin migreni tetikleyebileceğini söyledi.

Migren her 5 kadından birinde görülüyor! Migren neden kaynaklanır, nasıl geçer? Migren, beyindeki sinirlerin ve kan damarlarındaki değişikliklerin olması sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı türüdür. Birçok kişinin, migrenin tedavisinin olmadığını sanması nörologları hep şaşırtır. Oysa migren için basit ve ucuz tedavi seçenekleri mevcut. Peki, migreni neler tetikler? Migren tedavisi nasıl yapılır?