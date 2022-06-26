Türkiye Gazetesi

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Vehbi Koç Vakfı tarafından bu yıl ilk defa verilen İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü, Covid-19 pandemisinde geliştirdikleri mRNA aşısı ile salgının aşılmasında önemli pay sahibi

olan Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in oldu. Ödülü almak üzere 8 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye’ye gelen Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ödül töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında Covid-19 pandemisinin geleceği ve kanser aşısı ile ilgilibilgi verdi. Koç Üniversitesi’nde düzenlenen ve birçok bilim insanının katıldığı törende Türeci ve Şahin’e ödülleri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Ömer Koç tarafından verildi. Törende ayrıca Türeci ve Şahin’e Koç Holding Şeref Başkanı M. Rahmi Koç tarafından Koç Üniversitesi Şeref Doktorası takdim edildi.

YENİ DALGA KAPIDA, MASKELERİ ATMAYIN

Orijinal Covid-19 virüsünün etkin şekilde kontrol altına alındığı ve artık bu virüsün ortadan kalktığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, “Ancak artık Omicron varyantı var. Bunun da alt varyantları ortaya çıkıyor. Omicron varyantı için aşılar geliştiriyoruz. Bunların da önümüzdeki sonbaharda kullanılabileceğini düşünüyoruz. Pandemi bitmedi. Yeni bir dalga kapıda. Bu yaz sonunda ve sonbaharda kendimizi korumamız, maskeleri takmamız gerekecek. Pandeminin ilk dönemleri gibi olaylı geçmeyecek ama bu dalganın da zararsız olacağını düşünmüyoruz” dedi. Virüsün en az 10 yıl bizimle olacağını belirten Prof. Dr. Türeci, “Artık bu bizim yeni normalimiz, bununla yaşamaya alışmak zorundayız” uyarısını yaptı. Covid-19 pandemisi sırasında edinilen aşı tecrübelerinin her türlü virüs için kullanılabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Şahin, “Yeni bir virüsle karşılaşacak olsak mRNA teknolojisi ile çok kısa sürede yeni aşılar üretebiliriz. Artık pandemiler bizi korkutmuyor” dedi.

Uğur Şahin'den korkutan uyarı: Aşılardan kaçabilen yeni bir varyant çıkabilir Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile tanınan bilim adamı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin’den korkutan bir açıklama geldi. Yapılan son çalışmalarda aşının Omicron varyatında daha az etkili olduğu tespit edilmişti. Şahin, Omicron'un aşıların korumasından tamamen kaçan bir alt çeşidinin ortaya çıkabileceğini söyledi.