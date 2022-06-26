Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü belirterek, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin farklı illerinden 58 hekimle bakanlık binasında bir araya geldiği 21 Haziran'daki toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaştı.

3 YASANIN MECLİS'TEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Toplantıda, salgın gündemi kapanır kapanmaz hekimlerin yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulan sorunlarına odaklandıklarını ifade eden Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, ilgili bakanlıkları harekete geçirerek 3 yasanın Meclis'ten geçmesini sağladıklarına işaret etti.

Koca, bu 3 yasanın tümünde hekimleri, içinde bulundukları devlet memurlarından ayırıp özel statüye koyan hükümler olduğunu belirterek, birçok hekimin şiddet ve malpraktis yasaları ile özlük hakları ve emeklilikte yeni dönem açan yasa da geçmişle bugünün farkını yeterince anlayamadığını dile getirdi.

Yasalar yeterince anlaşıldığında, devletin hekimi için yeni bir politika geliştirdiği sonucuna kolayca varılacağına işaret eden Koca, bu düzenlemelerin mevcut sorunlara getirdiği çözümleri anlattı.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN CEZASI AĞIRLAŞTI

Bakan Koca, özellikle "sağlıkta şiddet", "malpraktis", "emeklilik" ve "mali haklar" konularına odaklandıklarını söyleyerek, sağlıkta şiddetin engellenmesi için verilen cezaların artırıldığını, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hafif yaralamanın da katalog suç kapsamına alındığını anımsattı.

MALPRAKTİS DAVALARI

Koca, malpraktis davalarının yabancı ülkelerde de sıkıntılara neden olduğunu vurgulayarak, kanun değişikliğiyle devlet, özel ve üniversite hastaneleri ayrımı yapılmadan soruşturmaların açılıp açılamamasının Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun kararına bağlandığını kaydetti.

Bakan Koca, kamu sağlık kuruluşlarındaki hatalı tıbbi uygulamalarda hekimin kastının olmaması durumunda tazminatın devlet tarafından ödeneceğinin altını çizerek, "Bugüne kadar hangi davalar sonuçlandıysa kasıtla işlenmiş bir dava söz konusu değil. Dolayısıyla hiçbirinin rücu edilmesi söz konusu olamayacak." diye konuştu.

SBA kadrosundaki hekimlere ilişkin olumsuzlukların da giderildiğini ifade eden Koca, emeklilik, ek ödeme ve maaşlarda da ciddi iyileşmeler olduğunu belirtti.

"PERFORMANS SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"

Koca, yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 'performans' adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu 'performansın' adaletsizliğin sembolü olduğuna inanmayan yok. Dolayısıyla bu performans sistemi değişmeli. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli. Bunu hastane bazlı yaptığınızda, hastaneden hastaneye farklılıklar doğuyor. Bunu il bazlı hatta Türkiye bazlı yapmalıyız."

Herkesin çalışmalarının karşılığını alabildiği, sade bir sistem olması gerektiğini dile getiren Koca, "Burada en büyük handikap ne? Binlerce kalem var. Bu binlerce kalemin birbiriyle ilişkileri bu süreçte bozulmuş. Bu kalemlerin rasyonel, gerçekten doğru birbiriyle karşılığını oluşturmak gerekiyor. Bunu başlatarak, süreç içerisinde de bunu her geçen gün iyileştirerek zaman kaybetmeden yapmamız gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"YASAL BOYUTUYLA YAPILABİLECEKLER YAPILDI"

Koca, düzenlemeler yapılırken her noktanın detaylıca düşünüldüğünü ve sağlıkçıların lehine olması için her türlü çabanın seferber edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında iki cümle vardı. Bir, herkes ek ödeme alacak, iki, alan herkes daha fazla ek ödeme alacak. Dolayısıyla yüzde 50'ye yakın ek ödeme almayan arkadaşlara ek ödeme vermek şeklinde düzenleme yapmalıydık. Bu çerçevede bir düzenleme içindeyiz. Yasal boyutuyla yapılabilecekler, yapıldı." dedi.

Malpraktisle ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü söyleyen Koca, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım. Onun için de 1 Temmuz'dan itibaren başlatmayı, 1 Temmuz'dan itibaren başlananın da 15 Ağustos'ta görülmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Koca ‘Dünyada benzeri yok’ diye duyurdu: 10 maddede yeni malpraktis yönetmeliği Türkiye’de sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği malpraktis düzenlemesinde sona gelindi. Malpraktis davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanırken, Bakan Koca yeni yönetmelik hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca önemli gelişmeyi duyurdu: Dünyada sayılı,Türkiye'de ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.