Türkiye Gazetesi

Dünyada ilk kez 4 yıl önce robotik kafa tabanı cerrahisinin de gerçekleştirildiği Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı.



Dünya genelinde sayılı merkezde uygulanmaya başlanan karma artırılmış gerçeklikle görüntüleme yapılarak gerçekleştirilen beyin cerrahi ameliyatı, özel dizayn edilmiş İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar başkanlığında, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İhsan Doğan, Doç. Dr. Onur Özgüral, Operatör Doktor Murat Zaimoğlu ve Dr. Emre Bahir Mete'nin aralarında bulunduğu ekip tarafından yapıldı. Kullandıkları yeni teknoloji hakkında bilgi veren Doç. Dr. İhsan Doğan, kullandıkları teknolojinin daha etkin ve başarılı ameliyatların yapılmasına imkan sağladığını söyledi.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ UYGULANDI

Hastalıklı doku ile çevresindeki dokuların üç boyutlu görüntüsünün, "VR gözlükleri" sayesinde üst üste bindirildiği teknolojinin, dünyada sayılı merkezde uygulandığını, Türkiye'de ise ilk kez hastanelerinde kullanıldığını söyleyen Doğan, "Yüksek teknoloji sayesinde, minimal doku alanı üzerinden çok daha büyük tümörleri çok kısa sürede, çok başarılı şekilde çıkartabiliyoruz" dedi.

AMELİYATIN RİSKLERİNİ AZALTIYOR

Doğan, uygulamanın hastalar açısından da birçok faydasının bulunduğuna işaret ederek, "Bir kere hastanın, hastanede kalış süresini ciddi anlamda azaltıyor. Dolayısıyla buna bağlı gelişebilecek hastane enfeksiyonlarını ve buna bağlı komplikasyonları ciddi azaltıyor. Ameliyatın risklerini azaltıyor. Deri, kemik ve beyin zarı altında görünmeyen yapıları, bu artırılmış gerçeklik teknolojisiyle görüntüleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha küçük bir doku kaldırarak, kemiğin altındaki beyin dokusunu gerçekten görür gibi çok etkin şekilde tümörün neredeyse tamamını etkin olarak çıkartıyoruz" diye konuştu.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yaptıkları beyin ameliyatına hazırlanma sürecini anlatan Doğan, şu bilgileri paylaştı:



"Hastayı ameliyat etmeden bir gün önce, 12 saat öncesinde hastanın MR görüntülerini alıyoruz ve sisteme yüklüyoruz. Sahip olduğumuz işletim sistemi, bu görüntüleri 3 boyutlu olarak yeniden yorumluyor ve hem mikroskobumuza hem de hesaplama bilgisayarınıza aktarıyor. Eş zamanlı olarak nöronavigasyon sistemiyle ameliyat yaparken hem hastanın kendi beyin dokusunu görebiliyor hem de radyolojik görüntüleri eş zamanlı değerlendirebiliyoruz." Doç. Dr. İhsan Doğan, yeterli hasta sayısına ulaştıklarında bu teknolojiyle yaptıkları ameliyatlara ilişkin bilimsel verileri yayınlayacaklarını dile getirdi.

TÜMÖRLERİN YERİ SIFIR HATAYLA TESPİT EDİLİYOR

Doç. Dr. Onur Özgüral da beynin içerisini görüntülemeye yarayan kamera sistemi olan nöroendoskopi ile beyin tümörleri, kistleri veya hidrosefali denilen beyinde su toplamasıyla ilgili hastalıkları tedavi ettiklerini, bu teknikte son derece tecrübeli olduklarını söyledi.



Son yıllarda nöronavigasyon sistemini nöroendoskopiye entegre etmeye başladıklarını bildiren Özgüral, şimdi ise karma sanal gerçeklik görüntüleme tekniği ile aynı röntgen görüntülerinde olduğu gibi, beyin tümörlerinin henüz beyin ameliyatı başlamadan, özel tasarıma sahip gözlük ve mikroskop aracılığıyla hasta üzerinde izlenebildiğini anlattı.



Böylece "nokta atışı" ile tümörün tespit edilebildiğine işaret eden Özgüral, "Bu teknoloji ile, çok daha küçük alanlardan, daha kısa sürede ve daha az riskli ameliyatlar başarıyla gerçekleştirilebiliyor. Beyin tümörlerinin yeri neredeyse sıfır hatayla tespit edilebilmekte, gereksiz cilt ve kemik kesilerinin önüne geçilmektedir. Ameliyat sonrası hastalarımızın en fazla endişe ettiği, felç kalma riskini de azaltmaktadır. Kısaca ameliyatın başarısını, cerrahın konforunu ve dolayısıyla hastanın konforunu artıran bir sistem" dedi.

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