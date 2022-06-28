Türkiye Gazetesi

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Açık havada yapılan sporlardan yüzmenin hem sağlıklı hem eğlenceli olduğuna dikkat çeken Dr. Akalın, “Yüzme suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak vücudun su içinde hareketine dayanan bir spordur. Bu sporu diğerlerinden ayıran en önemli farkların başında yüzme sırasından neredeyse tüm vücut kaslarının kullanılmasıdır. Bu da hem kaslar hem de omurga sağlığı açısından çok yararlıdır” dedi.

Yüzme bilmeyenlerin de su içinde egzersiz yapabileceklerini anlatan Dr. Akalın, “Su içinde yapılan yürüyüş ve koşu, karadakinden 2 kat fazla dirence karşı yapıldığından iyi bir aerobik egzersizdir. Boyun seviyesinde suda 20 dakika süreyle yapılacak egzersiz ile bütün vücudu çalıştıran ritmik aerobik hareketler kalp damar sistemini güçlendirir. Bu nedenle yüzmeseniz bile suyun içinde egzersiz yapmanız çok faydalıdır” dedi.

Egzersiz meme kanserinde bağışıklığı yükseltiyor Ohaio State Üniversitesi araştırmacıları düzenli egzersizin, meme kanseri hastalarında kemoterapi sonrasında bağışıklığı güçlendirdiğini kanıtladı.

Aşıdan sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırıyor! Bilim adamları son araştırmalarda, grip veya Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra yapılan 90 dakikalık egzersizin vücudun antikor üretimine katkı sağladığını ortaya koydu.