Türkiye Gazetesi

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Brezilya'da 50 ila 75 yaşları arasındaki 2 bin kişiyi değerlendiren araştırmacılar, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramayanların, egzersizi tamamlayanlara göre önümüzdeki on yıl içinde ölme ihtimalinin yüzde 84 daha fazla olduğunu buldu. Araştırmayı yapan bilim adamları, “60'lı yaşlarda bir flamingo gibi tek ayak üstünde dengeyi sağlayamıyorsanız, erken ölme riskiniz iki kat fazla” uyarısında bulundu. Ekip, 'flamingo testinin' yaş, cinsiyet ve altta yatan sağlık şartları hesaba katıldığında yaşlı yetişkinlerin ölüm riskleri hakkında 'faydalı bilgiler' sağlamak için rutin sağlık kontrollerinde kullanılabileceğini söyledi.

Sakın çekirdeklerini çöpe atmayın! Tam bir şifa deposu: Yüksek tansiyonu düşürüyor, kolesterolü dengeliyor Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan karpuz içerdiği içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle adeta şifa deposu. Kendisi kadar karpuzun çekirdeği de faydalı. Bu nedenle karpuz tüketilirken çekirdekleriyle birlikte yenmesi gerekiyor. Karpuz çekirdeği çerez olarak yenebildiği için ayrı da satılıyor. Peki, karpuz çekirdeğinin faydaları neler? Karpuz çekirdekleri neye iyi geliyor?