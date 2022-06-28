Türkiye Gazetesi

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Prof. Dr. Birkent ünyaca ünlü cerrahların takip ettiği toplantıda geliştirdiği tekniği şöyle anlattı: “Germe Glottoplasti” ses inceltme için keşfettiğim yeni bir cerrahi teknik. Daha yüksek bir perde elde etmek için ses tellerinin gerginliğini aynı anda kısaltıyor ve artırıyor. Ses tellerinde dikiş olmadığı için bu teknik daha kısa iyileşme süresi ile daha iyi ses sonuçları vadediyor. Operasyon genel anestezi ile boyunda küçük bir kesi açılarak yapılıyor ve yaklaşık 1 saat sürüyor. Daha önce ses inceltme ameliyatı olmuş ve sonuçtan memnun kalmamış kişiler için de uygun bir revizyon yöntemi oluyor.”

Maskeler çıktıktan sonra hem estetiğe talep hem de merdiven altı patladı Pandemi sonrası estetiğe talep arttı, uzmanlar “merdiven altı estetik” uyarısında bulundu. Geçtiğimiz iki yıl boyunca pandemi yüzünden insanların estetik girişimleri ertelediğini söyleyen TÜMYÜZDER Başkanı Dr. Orhan Alan, “Maske taktıkları için yüzleri görünmüyordu. Öte yandan ölüm kaygısı ve hastalanma kaygısı, insanların psikolojisini bozulmuştu. Şimdi Covid etkisini kaybettikten sonra bu insanlar çiçek gibi açtı. O yüzden ciddi anlamda estetik uygulamalarda, estetik taleplerde patlama var. Estetiğe talep artarken merdiven uygulamalar da arttı. Uygulama yaptıracak kişileri maliyeti düşünerek ehliyetsiz kişilerin kapısını çalmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.