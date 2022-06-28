Türkiye Gazetesi

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Halefoğlu köyünde yaşayan dede İsmail Kenç, yaklaşık 2 ay önce, top ve oyuncak aldığı torunu Miraç ile evinin önünde vakit geçiriyordu. Dede Kenç'in, bir anlık dalgınlığından faydalanan küçük Miraç, sol elinin 3 parmağını traktörün vantilatör kayışına kaptırdı. Buradaki ilk müdahale sonrası kopan parmaklarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Miraç, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun ve ekibince ameliyata alındı. Hastanın parmak damarlarının büyük kısmının yandığını anlatan Olğun, şöyle konuştu: "Hastanın parmakları yanarak koptuğu için işler zor oldu. Mikro cerrahi yaptığımız ilk operasyon başarısız oldu. Sonra parmakları eliyle karnına gömdük ve 4 hafta besledik. Sonunda eli karnından ayırdık. Hastamız normalde kaybedeceği parmaklarına yeniden kavuştu.

Uğur Dündar kötü haberi paylaştı: Kangren olan haber spikeri Korcan Karar’ın ayak parmakları kesildi Bir dönemin ünlü haber spikeri olan Korcan Karar ile ilgili üzen haberi Uğur Dündar paylaştı. Dündar, ana akım medyada haber sunan Karar’ın kangren olması sebebiyle ayak parmaklarının kesildiğini açıkladı.

Komşu kavgasını ayırmak isterken darp edildi, hamile eşinin parmakları kırıldı Antalya'nın Serik ilçesinde komşu kavgasına müdahale eden adam komşusunun kayınpederi tarafından darp edildi ve hamile eşinin parmağı kırıldı.