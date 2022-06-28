Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak edilirken Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

BİR HAFTADA YÜZDE 50 VAKA ARTIŞI

Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

Türkiye'de ilk covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Covid-19 aşıları ilk yılda 20 milyon hayat kurtardı Bilim insanları koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar Covid-19 aşılarının kullanıldığı ilk yıl olan 2021’de dünya çapında yaklaşık 20 milyon kişinin hayatı kurtardığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Covid-19 virüsüne yakalandıktan sonra tırnakları beyazladı Pandemi ortaya çıkalı iki yılı geçti. Covid-19 virüsü ile ilgili her geçen gün ilginç haberler ve bilgiler duymaya devam ediyoruz. Uzakdoğu ülkesi Tayvan’ın Taichung kentinde yaşayan 6 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 virüsüne yakalandıktan kısa bir süre sonra el ve ayak tırnaklarının beyazladığı görüldü.