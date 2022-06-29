Türkiye Gazetesi

ANKARA

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Şeker ve ekibi, Covid-19 ve influenza gibi virüslerin insan hücrelerine tutunmasını engelleme potansiyeli bulunan ve hayvan deneyleri tamamlanan burun spreyinin insan deneylerine başlanması için izin başvurusunda bulundu.

"Yüksek Güçlü bir Sars-CoV bloke edici lektin proteini" isimli çalışma, Amerikan Kimya Bilimi’nin Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde de kapak konusu olarak yayımlandı. Covid-19 salgını başladığında, virüse karşı koruyan kırmızı alglerin sahip olduğu bir proteini bakterilerde ürettiklerini, genetik mühendisliği teknikleriyle bu proteinin hızlı şekilde üretilmesini sağladıklarını anlatan Urartu Şeker, "Hayvan deneylerimizde, lektik proteinin, virüs bulaşını yakın temas hâlinde bile engellediğini gösterdik. Böylece aynı kafeste yaşayan hayvanlara tedbir uygulamasak bile virüse karşı korunduğunu tespit ettik. Lektik protein sadece Covid-19 değil, onun dışında başka üst solunum yolu virüslerine yani gribe karşı da koruyucu. Bizim çalışmamız dünyada tek diyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Alper Şener cevapladı: Koronavirüs pandemisi bitti mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, korona servisleri ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının neredeyse sıfırlandığı ancak pandeminin bittiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Şener, “Sonbaharda bu durumun netleşeceğini söyleyebiliriz” diyerek Ekim ayına işaret etti.

İspanya'dan korona kararı: Schengen ülkeleri kontrollerden muaf İspanya hükümeti, Schengen ülkelerinden gelenlere deniz, hava ve kara sınırlarındaki Covid-19 kontrollerini kaldırdığını duyurdu.