Türkiye Gazetesi

ABD, maymun çiçeği virüsüyle mücadeleyi hızlandırdı. Maymun çiçeği virüsü ile mücadeleyi koordine eden Beyaz Saray covid-19 ile Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, yaptığı açıklamada, “sert önlemler” alacaklarını duyurdu.

İLK ETAPTA 56 BİN DOZ AŞI DAĞITILACAK

Şu ana kadar 306 maymun çiçeği virüsüne rastlanan ABD’de yetkililer, test çalışmalarının artırılmasının yanı sıra daha çok kişinin virüse karşı aşılanmasını istedi.

Bu kapsamda bulaşın yüksek olduğu bölgelere, virüsle mücadele için kullanım onayı alan ve iki doz olarak uygulanan Jyneos aşısından 56 bin doz dağıtılma kararı alındı.

Gelecek birkaç hafta içinde ek 240 bin doz aşının daha dağıtılacağı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkarmıştı.

VİRÜS ATEŞ VE KAŞINTILI KABARCIKLARA YOL AÇIYOR

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

DSÖ’den maymun çiçeği virüsü için kritik toplantı Dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü konusunda endişeler devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) alarma geçti. Örgüt, geçen aydan bu yana süren maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor! Komşuya da sıçradı: Gürcistan’da ilk vaka Son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü, Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da görüldü. Ülkede ilk maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.