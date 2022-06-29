Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Covid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarını tetiklediğini belirten Ghebreyesus, "Küresel vaka artışlarında yüzde 20 yükselme görülürken DSÖ'nün 3 bölgesinde ölüm oranları arttı." dedi.

"SALGIN DEĞİŞİM GÖSTERİYOR"

Ghebreyesus, "Salgın değişim gösteriyor. Virüsle mücadelede ilerleme kat ettik fakat salgın henüz bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde test, vaka bildirme ve genom sıralamalarının azalmasından ötürü DSÖ'nün virüs takip kabiliyetinin sınırlandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Mevcut Omicron varyantının takibi ve bundan sonra belirecek varyantların analizi giderek zorlaşıyor." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, mevcut vaka artışlarının Covid-19'u daha tehlikeli hale getirmemesi için aşılamanın önemine dikkati çekerek, "son 18 ayda dünyada 12 milyardan fazla aşı dozunun dağıtıldığı" bilgisini paylaştı.

Dünya genelinde sağlık çalışanları ve 60 yaş üzeri kişilerin aşılanma oranının yüzde 75 olduğunu kaydeden Ghebreyesus, ülkelere "nüfuslarının en az yüzde 70'ini aşılama" çağrısında bulundu.

Korkutan artış: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı (13-19 Haziran) Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında son gelişmeleri ve haftalık tabloyu paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, ülke genelinde 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayıları, bu hafta yaklaşık yüzde 50 arttı.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi İsrail'de omicron salgını giderek etkisini artırıyor, ülkede son 24 saatte 10 bin 644 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi İtalya'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Covid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 262 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Uzmanından uyarı: Covid-19'un yeni varyantları daha dirençli olabilir" Dünyada 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine ve günlük yaşam akışımızın tamamen değişmesine neden olan Covid-19 virüsü etkisini sürdürürken Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, koronavirüs varyantı olan Omicron’un yeni alt türlerinden BA.4 ve BA.5 çok daha hızlı bulaştığını söyledi.

Covid-19 aşıları ilk yılda 20 milyon hayat kurtardı Bilim insanları koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar Covid-19 aşılarının kullanıldığı ilk yıl olan 2021’de dünya çapında yaklaşık 20 milyon kişinin hayatı kurtardığını tahmin ettiklerini bildirdi.