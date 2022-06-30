Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, haftalık verilerin yer aldığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Söz konusu tabloda, 20-26 Haziran’da 26 bin 635 kişi koronaya yakalandığı görülürken, 17 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 256 olarak açıklandı.

ÖLÜM SAYISI TOPLAMDA 99 BİN 32 KİŞİYE YÜKSELDİ

Dünyada büyük can kayıplarına yol açan ve etkisini bir süredir kaybettiği düşünülen koronavirüs salgını yeniden kendini hatırlattı. Vaka sayılarının birçok ülkede yeniden artışa geçtiği Covid-19 sebebiyle Türkiye’de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 99 bin 32 oldu.

Korkutan artış: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı (13-19 Haziran) Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında son gelişmeleri ve haftalık tabloyu paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, ülke genelinde 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayıları, bu hafta yaklaşık yüzde 50 arttı.

Prof. Dr. Alper Şener cevapladı: Koronavirüs pandemisi bitti mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, korona servisleri ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının neredeyse sıfırlandığı ancak pandeminin bittiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Şener, “Sonbaharda bu durumun netleşeceğini söyleyebiliriz” diyerek Ekim ayına işaret etti.