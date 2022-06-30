Türkiye Gazetesi

Bu haber kadını şoke ederken bir büyük şaşkınlığı da ultrason teknisyeni yaşadı: Kadın aynı anda birbirinden tamamen ayrı iki ikiz bebeğe hamileydi. Bunun 70 milyonda bir ihtimal olduğu açıklandı.



Daha önceki evliliklerinden dört çocukları olan Ashley-Val çifti, ilk şoku atlattıktan sonra bu sıra dışı hamileliğin keyfini çıkarmaya çalışıyor.

AYNI ANDA DÖRT DOĞUM YAPACAK

Daha önce kısırlık ve düşük tedavisi gören Ashley, çocuklarının sayısı bir anda iki kat artıp sekize yükseleceği için internette yardım kampanyası başlattı.

İki kız iki erkek ikizlerin normalde ekim ayında dünyaya gelmesi beklenirken doktorlar, aynı anda dört bebek doğumu zor olacağı için doğumu daha erkene almayı planlıyor.

300 milyonda bir ihtimal gerçek oldu Gözaltına alınan 249 kişiden büyük çoğunluğunun 2010’daki sınavda aynı cümlelerle kompozisyon yazdıkları belirlendi. Kâğıtların birbirine benzeyebilme ihtimalinin 300 milyonda bir olduğu kaydedildi.

Yaşını duyan inanamıyor! Milyonda bir... Antalya'da çok nadir görülen ve henüz tedavisi bulunmayan hastalığa sahip Adem Arıcı, 20 yaşında olmasına rağmen 30 kilo ağırlığında. Her geçen gün eriyip biten genç için tedavi arayışı sürüyor.