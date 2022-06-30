Türkiye Gazetesi

İtalyan çikolata firması tarafından üretilen Kinder Surprise yumurtalarında salmonella bakterisine rastlanmıştı. Ardından çocukların çok sevdiği bu çikolatalar toplanmaya başlamıştı. Büyük yankı uyandıran olayın ardından bir markada daha salmonella bakterisi tespit edildi.

SATIŞLARI DURDURULDU

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

TÜRKİYE'DE DE FABRİKASI BULUNUYOR

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut, Türkiye'deki ilk çikolata üretim tesisini Eskişehir'de açmıştı. Hali hazırda Eskişehir'de fabrikası bulunan şirketten salmonella bakterisi ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

KINDER ÇİKOLATALARINDA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Nisanda da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.

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