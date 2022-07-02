Türkiye Gazetesi

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Son yıllarda sağlıklı diyet programlarıyla birlikte hayatımıza giren detoks kavramı çoğu zaman hızlı kilo vermek için kullanılıyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik yapısını bozabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için aslında detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı, dengeli ve çeşitli beslenme şeklini sürdürebildiğimiz sürece, vücudumuz detoksu sağlıyor ve dolayısıyla bağışıklık sistemimizi de canlı tutuyoruz” dedi.

İnsan vücudunda doğal olarak gerçekleşen hücresel bir detoks sistemi olduğunu anlatan Örnek “Normalde akciğerler, cilt, karaciğer, bağırsaklar, lenf sistemi ve böbrekler vücudun temizlik merkezleridir. Eğer bu sistem yeterli çalışmazsa vücudun toksik yükü artar ve çeşitli semptomlar görülür. Dolasıyla kendi detoks sistemimizi korumanın yollarını bulmalıyız” dedi.

DÜŞÜK KALORİLİ POPÜLER DİYETLER SAĞLIĞI BOZABİLİR

Vücudun detoks sistemini yetersiz hâle getiren etkenler arasında hareketsizlik, stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, doğal veya organik üretilmeyen gıdaların tüketimi, plastik kullanımı ve çevresel kirliliğin ilk sıralarda sayılabildiğine dikkat çeken Tuba Örnek “Bu olumsuz şartlar hayatımızdayken; sadece birkaç gün içilen sebze suları, ticari detoks ürünlerinin kullanımı kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyetler yapmak gibi adımlar ya hiç fayda sağlamaz ya da zararları bile görülebilir” uyarısında bulundu.

ZENGİN YİYECEKLER

Lif ve antioksidan içeriği zengin olması açısından tüm bitkiler önemli. Bunların başında ise; turpgiller, lahana, brokoli, karnabahar, zerdeçal, üzüm, yaban mersini, enginar, zeytinyağı, omega 3-balık yağı, avokado, zencefil, karabiber, kırmızı pancar, yeşil çay, brokoli, karanfil, biberiye ve sarımsak geliyor.

Sebze ve meyvelerin kırmızı, mor, turuncu, sarı, yeşil renkleri bize antioksidan varlığını gösterir. Bol ve çeşitli tüketilmeli.

VÜCUDUNUZ ZEHİR DEPOSU OLMASIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, vücudun kendi detoks sistemine destek olmak ve zararlı madde alımını en aza indirmek için 10 öneride bulundu:

> Stresi azaltın

> Çevresel kirlilikten uzak durun. Bol su için.

> Katkı maddesi eklenmiş hazır paketli ürünleri tüketmeyin.

> Şekerli yiyecek, içeceklerden ve sigaradan uzak durun.

> Konserve yiyeceklerden uzak durun, plastik şişelerden su içmeyin, yüksek asitli yiyecekleri sınırlandırın.

> Sebze-meyveleri tarım ilaçları ve bakterilerden arındırmak için sirkeli suda bekletip iyice yıkayın.

> Yemekleri çelik veya emaye kaplı döküm tencerelerde pişirin. Plastik değil cam kaplarda saklayın.

> Hayvansal besinler seçerken yağsız kısımlarını seçin. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak durun.

> Ağır metal içeriği yüksek olan midye ve karides gibi deniz mahsullerini tüketmeyin.

DETOKS NEDİR?

Detoks, çoğunlukla zararlı bileşikleri vücudumuzdan atmak üzere tasarlanan uzun süreli olmayan diyet programlarıdır. Detoks sayesinde bağışıklık ve sindirim sistemi güçlendirilmeye çalışılır.

Düşük kalorili diyetler sağlığı bozuyor, uzak durun Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Bir kişinin 10-15 kg miktarında vermek istediği rakamlar var ise bu 1 ayda sağlığı koruyarak mümkün olmayacaktır. Özellikle sıcakların arttığı, bedenin kolaylıkla enerjisiz kalıp yorgun düşebileceği bu mevsimde düşük kalorili diyet listelerden şiddetle uzak durmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Şok diyetlerde ani ölüm riski Kısa sürede aşırı kilo verdiren diyetler kalbin ritmini bozuyor ve kandaki pıhtılaşmayı artırarak kalpten ölümlere sebep olabiliyor.