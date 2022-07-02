Türkiye Gazetesi

Uzman Klinik Psikolog Cansu Dülger



Doğuma hazırlık deyince herkesin aklına ilk gelen fiziksel ve zihinsel hazırlıklar oluyor. Fakat en önemli hazırlanma psikolojik hazırlıktır. Psikolojik hazırlık özellikle gebelik döneminde dikkate alınması gereken temel konuların başına gelmektedir. Bazıları doğuma hazırlığın gebelik esnasında ve hatta doğuma yakın olmasını savunur. Fakat asıl hazırlık gebelikten bile önce başlamalıdır. Mesela gençlik döneminden itibaren, genç kızın negatif ve olumsuz doğum hikâyelerini duymaması veya şahit olmaması iyi olur.

Psikolojik hazırlığın ise gebelikten önce başlaması önemlidir. Gebelik ve doğum şekli;

> Doğum sonrası depresyonu

> Anne-bebek bağını

> Çocukluk ve ergenlik dönemini

> Yetişkinlikteki davranış ve duygusal süreçleri

> Kişilik yapısını

> Hayatla ve olaylarla baş etme şeklini

> Tüm ilişkilerimizi

> İnsanlığın yaşama şeklini

Kısacası tüm insanlık hayatını ETKİLER. Bu sebeplerle de çok önemlidir. Bunlara dikkat;

> Gebenin ve baba adayının kendi doğumlarını bilmeleri… Özellikle gebenin kendi doğumuyla ilgili varsa travmalarının çözülmesi gerekli. Bunun yanında gebenin anne, anneanne, teyze ve özellikle de ailedeki kadın jenerasyonundan gelen doğumla ilgili travmatik, acı verici, kötü hikâyelerin üzerinde çalışması gerekmektedir.

> Gebenin özellikle annesi, sonra diğer aile bireyleri ile ilişkisi yeniden gözden geçirilmelidir. Varsa sorunlar çözülmeli ve güven temeline dayandırılmalıdır. Benzer şekilde, gebe ve eşinin ilişkisi çalışılmalı, varsa ufak tefek dahi olsa sorunlar çözülmelidir.

> Gebenin kendi vücut algısı, kendisini sevmesi üzerine çalışılmalıdır. Doğum ve doğum sonrasıyla ilgili varsa kaygıları korku haline dönüşmeden ifade edilmelidir. Hayatı ve rollerin değişeceği gerçeğine alışması, yeni hayata adaptasyon üzerine çalışılması önemlidir.

> Bebeğine odaklanmasını engelleyecek olan her türlü negatif etkiler temizlenmelidir.

> Kendini tanıma süreci tüm hayatı boyunca devam edecek olsa da hamilelik bu tanıma sürecinin biraz daha netleştirilme zamanıdır.

> Çocuğundan beklentileri biraz daha netleştirmeli, varsa kaygı ve korkular çalışılmalıdır. Gebelik esnasında düzeni bozan her şey stres verebilir. Psikolojik iniş çıkışlar fazlalaştığında ve derinleştiğinde dikkate alınması gereken bir konudur.

> Bu dönemde aileden birinin kaybı veya hastalığı en önemli travmalardan biridir. Gebenin içine atmamasına çalışılmalıdır.

> Babaların psikolojik hazırlığı annenin psikolojik durumunu olumlu/olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bebek bakımında babanın da rol alması, varsa bununla ilgili soru işaretlerinin netleştirilmesi sağlanmalıdır.

> Doğum sonrası post partum depresyonu denilen lohusa depresyonu, sıklıkla karşımıza çıkan, anneyi ve konsantrasyonunu ciddi oranda etkileyen bir süreçtir. Dolayısıyla anneyi etkileyen bu süreç bebeği de etkileyerek güvenli bağlanma sürecine zarar verebilir.

> Doğuma psikolojik hazırlık süreci gebelikten önce de sonra da hatta en yaygın olarak doğuma 2-3 ay kala başlayabilir.

Bu süreçte alınacak psikolojik destek hem gebelik dönemi hem de doğum sonrası süreçte sizin ve bebeğinizi olumlu etkilemektedir.

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