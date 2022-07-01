Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan koronavirüs salgınında yaklaşık 2 yıldır maske zorunlu tutulurken geçtiğimiz haftalarda birçok alanda maske yasağı kalkmıştı. Ancak artan vakalar sonrası ‘Maske geri mi dönüyor?’ sorusunu akıllara geldi. Vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda 'Sonbaharda maskeler geri dönecek mi?' sorusuna cevap verdi.

“VAKALAR ARTIYOR, GÜNLÜK SAYI 3 BİNİ GEÇTİ”

Bakan Koca açıklamasında “Vakalar artıyor. Günlük vaka sayısı 3 bini geçti. Daha önce günlük sayı binin altına düşmüştü. Şimdi 4 bine doğru gidiyor. Ama öbür yandan hastane yükünde henüz bir artış gözlemlemiyoruz. Grip benzeri bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

“VATANDAŞI TEDİRGİN EDECEK BİR TABLO BEKLEMİYORUM”

Bakan Koca’ya BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in, “Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz” sözleri de hatırlatıldı. Koca bu açıklamayı “Ben vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum” şeklinde değerlendirdi.

Koca ayrıca “Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı” dedi.

Koca, risk grubundaki kişilere aşı hatırlatması yaparak, “Yaşlılar, ek hastalığı olanlar ve immun (bağışıklık) sistemi düşük olanların kendilerini kişisel olarak korumaları ve güncel, hatırlatıcı doz aşılarını yapmaları önemli olacak” açıklamasında bulundu.

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