Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirtiyor, özellikle sağlık problemi olan kişilerin güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca terlemeye bağlı olarak gelişen sıvı kaybı, tansiyon düşmelerine neden olabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporu akşam saatlerinde, yemekten 2 saat sonra yapmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydediyor.



Ayrıca, sigaranın da vücudun ihtiyacı olan anti-oksidan maddelerin verimini azaltarak damarların esneme kabiliyetini bozduğunu vurgulayarak, alkolle birlikte sigara kullanmanın tansiyon yükselmelerine neden olabildiğini vurgulandı.

“ÇAY VE KAHVEDEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUN”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, hipertansiyon hastalarının bu dönemde idrar söktürücü etkileri nedeniyle çay ve kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları, günlük tüketimi 1-2 fincan çay ve 1 fincan kahve ile sınırlandırmaları ve en az 8 bardak su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Aşırı sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı kaybının, kan basıncını düzenlemek için kullanılan idrar söktürücü ilaçların da etkisiyle hipertansiyon hastalarında ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açabileceğini hatırlatarak, bunun sonucunda bayılma ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi önemli problemler gelişebileceğini kaydetti.

“LİFLİ GIDALAR TÜKETİN, BİTKİSEL PROTEİN TERCİH EDİN”

Dr. Sennaroğlu, tansiyonu kontrol altında olan ve düzenli ilaç alan hastaların soğuk suyla duş alabileceğini ancak aksi durumda önermediklerinin altını çizdi.



Sennaroğlu, yaz aylarında buğday ve yulaf ekmeği, meyve, yeşil yapraklı sebze gibi sindirimi kolay olan lifli ve posalı gıdalar tüketilmesi ve hayvansal protein yerine bitkisel proteinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun süreli tatil nedeniyle düzenli doktor kontrolünüz aksayabilir. Eğer idrar söktürücü dahil birden fazla ilaç kullanıyorsanız ya da tansiyona bağlı böbrek sorununuz varsa doktorunuzu her ay mutlaka ziyaret ediniz” diyerek sözlerini noktaladı.

3 kişiden birinin tansiyonu yüksek Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da rastgele yapılan ölçümlerde, sokaktaki vatandaşların yüzde 30’unun tansiyonu normal değerlerin üzerinde çıktı.

Tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Elazığ’da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Şahin, tansiyon şikayetiyle hastaneye gitti. 57 yaşındaki Şahin, böbreğinde 2 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi. Operasyon geçiren adam, böbrek tümöründen kurtularak sağlığına kavuştu.