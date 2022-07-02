Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının vazgeçilmezi soğuk suyun mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Normal bir insanın vücut ısısı 36 ila 37 derecedir. İçtiğimiz soğuk su ile vücudumuzun sıcaklığı arasındaki 10 ila 12 derece fark bir soruna yol açmaz. Ancak suyun soğukluğu daha çok olursa vücudumuz zarar görmeye başlayabilir. Soğuk suyu hızlı içmek, yemek borusunda kasılmalara ve rahatsızlığa yol açabilir” dedi.

MİDE BAĞIRSAK SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, yaz aylarında sıkça tüketilen soğuk içeceklerin mide-bağırsak sağlığına verdiği zararları açıkladı. Prof. Dr. Vedat Göral, soğuk suyun vücutta kasılmalara yol açabileceğini belirterek, “Yazın sıcak havaların gelmesi ile beraber soğuk su veya soğuk içeceklerle serinlemeye ve iç hararetimizi düşürmeye çalışırız. Bazı kişilerde soğuk su içilmesi olumsuzluklara neden olabilir. Normal bir insanın vücut ısısı 36 ila 37 derecedir. İçtiğimiz soğuk su ile vücudumuzun sıcaklığı arasındaki 10 ila 12 derece fark bir soruna yol açmaz. Ancak suyun soğukluğu daha çok olursa vücudumuz zarar görmeye başlayabilir. Soğuk suyu hızlı içmek, yemek borusunda kasılmalara ve rahatsızlığa yol açabilir” diye konuştu.

MİDEDE YANMA, AĞRI, YANMA PROBLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Mide şikâyeti olmayanlarda soğuk su içmenin zarar vermeyeceğine değinen Prof. Dr. Vedat Göral, şöyle devam etti:

"Gastrit ve ülser hastalığı olanlarda soğuk su içilmesi, mide asidini arttıracağı için midede aşırı gaz, kramp şeklinde ağrı, yanma ve mide rahatsızlıklarının artmasına neden olur. Özellikle çok soğuk suyun çok hızlı içilmesi, midede ağrı, kramp ve gaz oluşumuna neden olabilir. Ancak mide şikâyeti olmayanlarda soğuk su içilmesi zarar vermez, bilakis vücuttaki harareti alır ve kişi kendini daha iyi hisseder. Susamış olan kişinin soğuk su içmesi kişinin performansını da arttırır. Soğuk su içilmesi bağırsak hareketlerinin artmasına ve karında ağrı, gaz ile şişkinliğe neden olur. Bu nedenle soğuk su içilecekse yavaş yavaş ve küçük dozlar halinde içilmelidir. İçilecek soğuk suyun ideal sıcaklık derecesi 16 derece olmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda olumsuzluklar yaşanmaması için, soğuk suya biraz ılık su katılarak içilmesi daha uygundur."

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