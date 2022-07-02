Türkiye Gazetesi

Huzursuz bacak sendromu, çoğunlukla gece ya da dinlenme sırasında ortaya çıkar. Bacaklarda istem dışı hareketler ve periyodik titreşimlerle kendini belli eder. Peki, huzursuz bacak sendromu neden olur? Tedavisi var mı? İşte merak edilenler…

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %10 civarındadır. Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha fazla görülür. Her ne kadar erken yaşlarda belirtiler deneyimlenebiliyor olsa da özellikle 40-50 li yaşlarda semptomlar belirgin hale gelir.

NEDENİ TAM OLARAK BELLİ DEĞİL

Bugün için sebebi tam olarak belli değildir. Ancak vücutta dopamin denilen bir maddenin işlev bozukluğu teorisi en yaygın kabul gören teorilerden biridir. Sorgulandığı zaman hastaların önemli bir bölümü kendi şikayetlerine benzer yakınması olan akrabalarının varlığını belirtir. Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlara göre yaklaşık hastaların %50 kadarında aile öyküsü bulunmaktadır.

NEDENİ DEMİR EKSİKLİĞİ OLABİLİR

Huzursuz bacaklar sendromu bazen, altta saptanabilir bir nedene bağımlı olmadan ortaya çıkar. Bir grup hastada da özellikle böbrek yetmezliği, diyabet, anemi, demir eksikliği, Multıpl Sclerozis, Parkinson hastalığı, omurilik hasarlanması, nöropati gibi patolojiler mevcuttur. Sayılan hastalıklar dışında gebelik te hastalığın şiddetini arttıran faktörlerden sayılabilir.

AĞRI, UYUŞMA, KARINCALANMAYA DİKKAT!

Ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi hoş olmayan duyumlar çoğunlukla diz ve ayaklar arasında görülmekle birlikte nadiren de kolda hissedilir. Başlangıçta bir süre tek taraflı hissedilebilse de zamanla iki yanlı hale gelir. Semptomların özellikle akşam saatlerinde artıyor olması ve hareket ettirmek, yürümekle azalması tipik özellikleri oluşturur. Bu durumdan kaynaklı sabit oturmak gereken sinema, tiyatro gibi aktiviteler zorlayıcı hale gelebilmektedir.

Tüm bunların hem fiziksel, hem de psikolojik yansımaları olur ve kişinin uyku bozukluğu yaşaması ile sonuçlanır. Öyle ki bazen hastaların temel şikayeti, uykuya dalamamaktır ve doğrultuda sorgulandığı zaman asıl tanının Huzursuz Bacaklar Sendromu olduğu anlaşılır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide öncelikle altta belirlenebilir bir sebep saptanabilmiş ise hastalığın tedavisi temel oluşturur. Özellikle demir eksikliğinin tedavisi üretkenlik çağındaki kadın hastalarda önemlidir. Diyabet böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanların ise hastalığını ortadan kaldırma şansı olmasa da metabolik problemleri en az seviyeye çekmek semptomları kontrol altına alabilmek için önemlidir.

Bu temel yaklaşımlar yetersiz kaldığı durumlarda ilaç tedavileri gündeme gelmektedir. En çok kullanılan ve etkinliği en yüksek ilaçlar Parkinson hastalığı veya sara hastalığı tedavisinde kullanılan bazı ajanlardır. Hastalık genel olarak ilerleme eğilimindedir. Kullanılan ilaçlar ise bir süre sonra etkisiz hale gelebilmektedir. Bu nedenle en etkili alternatiflerin mümkün olduğunca hastalığın ilerleyen dönemlerine saklanması, ilaç etkisiz hale geldiyse diğer ajana geçilerek o tedaviye bir süre ara verilmesi gerekebilmektedir.

“Huzursuz bacak sendromu en çok kadınları vuruyor” Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, “Bacaklarda hareket ettirme dürtüsü, yanma ve karıncalanma şeklinde ortaya çıkan huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülüyor. Çoğunlukla 20 yaş altında başlayan hastalıkta erken tanı ve tedavi yaşam kalitesini artırıyor” dedi.

'Huzursuz bacak sendromu, genetik kökenli olarak ve bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir' Doç. Dr. Ahmet İnanır, ''Huzursuz bacak sendromu genetik kökenli olabileceği gibi diyabet, hamilelik, hipotroidi, ağır metal toksinleri, polinöropati, hormonal hastalıklar, romatoid artrit, fibromiyalji sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu, disk hernileri (fıtıklar), kas hastalıklar, kansızlık, üremi, sigara içme, kafein, alkol, böbrek yetmezliği, bacaklarda kan dolaşımı yetersizliği, bazı ilaçlar nedeni ile de meydana gelebilmektedir'' dedi.