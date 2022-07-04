Türkiye Gazetesi

Kurban kesimi sırasında ve sonrasında sağlık için hijyen kurallarına özen gösterilmek şart. Kesimde kullanılacak tüm aletler antiseptikle yıkanmalı, kesim sırasında olası kazaların önlenmesi için en az 1 metre mesafeye dikkat edilmeli. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, kurban kesiminde özen gösterilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENMELİ

Kurban kesimi öncesinde mutlaka kesim yerlerinin belirlenmesi gerek. Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli. Hayvan kesim yerleri ya da kesimhanelerin önüne Covid-19’la ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

HİJYEN KOŞULLARI MUTLAKA SAĞLANMALI

Hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerin önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesim işlemleri randevu ile yapılmalıdır. Hayvan kesim yerleri ve kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları sağlanmalıdır. Öte yandan lavabo, tuvalet ve varsa duş yerlerinde temizlik ve sağlık hijyenine özen gösterilmesi, belirlenen kriterlere göre temizliğin yapılması gereklidir. Personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanması; kesim ve temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp özel bir çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması gerekmektedir.

ÇELİKTEN KASAP ELDİVENİ KULLANILMALI

Kurban kesimi mutlaka uzman kasaplar tarafından yapılmalıdır. Kesim sırasında yaşanacak olası kazaların önüne geçmek için işin uzmanlarından yardım alınması gerektiğini ve özellikle büyükbaş hayvanların kesiminin kasaplar tarafından yapılması gerekir. İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, o işi uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı, kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bu aletler her sene bilenmelidir. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir. Bu eldivenin bıçak kullanılan ele değil, diğer ele takılması önemlidir. Bu şekilde kullanım, bıçak sapmasında eli koruyor.

BIÇAKLAR ANTİSEPTİKLE YIKANMALI

Kesimde kullanılacak bıçakların ve tüm kesici aletlerin antiseptikle yıkanması ve temizlenmesi gerekir. En azından alkol veya kolonya ile silinmelidir. Aletler ne fazla aşırı keskin ne de fazla kör olmalıdır. Çok keskin olduğunda yaralanmalar daha ağır şekilde sonuçlanabilmektedir. Aletlerin keskin olmaması sebebiyle kurban eziyet çekmektedir.

KURBAN ETİ SAKLANMASINDA PLASTİK KAP KULLANILMAMALI

Plastiklerin içinde bulunan kimyasallar, gıda ile temas ettiğinde gıdaya geçebilir. Bu kimyasallara örnek olarak Bisfenol A, PCB, PBB ve PBDE’ler verilebilir. Bunların gıdaya geçişleri sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Sıcaklık arttıkça, zararlı maddelerin yiyeceğe geçişi daha kolay olur. Üstelik bunlar vücudumuzda pseudo östrojen yani östrojen mimik şeklinde metabolize olmaktadır. Bunun sonucunda erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa, kadınlarda göğüs kanserlerine ve nöropsikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı ve sıcak gıdaların, plastik kaplarda saklanması daha zararlıdır.

KURBAN ETİ SICAKKEN POŞETE KONULMAMALI

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılması da sakıncalıdır. Plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşmakta buradan da insanlara geçmektedir. Dolayısıyla kurban etlerini belirli bir süre (en az 2 saat) soğumaya bıraktıktan sonra poşetler ile taşıyınız. Sızıntı yapmayacak, kalın poşetler kullanınız. Poşete koymadan tepsiler vasıtası ile taşınması daha uygundur. Bu süre zarfında etler soğur ve bakteri üretmesi durumu azalır. Soğuduktan sonra dağıtılacak etler poşetlenmelidir.

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Kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlıklar başladı! Kurban fiyatlarında son rakamlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul'a geldi, kurulan kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı. İstanbul'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? 2022 İstanbul kurbanlık fiyatları belli oldu. Bu sene büyükbaşların 30-80 bin lira arasından alıcı bulması bekleniyor. Küçükbaşlarda ise fiyatlar 3 bin liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar çıkıyor. İlk günden pazarlıkların başladığını belirten besiciler ise daha pazarların dolmadığını ve tırların yolda olduğunu belirtiyorlar.