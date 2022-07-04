Türkiye Gazetesi

Uzmanlar taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde değil, küçük parçalar halinde saklanması gerektiğini söylüyor. Diyetisyen Özden Örkcü, tam da bu noktada, Kurban Bayramı’nda kurban etinin kesimi, saklanması ile tüketimi hakkında bilgiler ve önemli tavsiyeler paylaşıyor.

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNU OLANLAR ETİ NASIL TÜKETMELİ?

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.

KURBAN ETLERİ BUZLUKTA VEYA DERİN DONDURUCUDA SAKLANMALI

Kurban etleri büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı, buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir.

YANLIŞ YÖNTEMLER TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanabileceğini ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor.” dedi.

BAKTERİLER ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURUYOR

Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin kontamine olabildiğini belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

ET KESİM SONRASI HIZLA SOĞUTULMALI

Koruyucu önlem olarak etin kesim sonrası hızla 7ºC’nin altında soğutulması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısı işleminin merkezi dahil ürünün her yerinde 70ºC ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabiliyor” dedi.

Uzmanı şimdiden uyardı: Kurban etlerini hemen poşetlemeyin, plastik kaplara asla koymayın Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar “Kurban eti nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir? Kurban eti dışarıda ne kadar dayanır?” gibi soruları sıklıkla arıyor. Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çeken uzmanlar ise kurban etinin sıcakken poşetlenmemesi ve plastik kaplara konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte konuyla ilgili önemli bilgiler…

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