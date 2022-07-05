Türkiye Gazetesi

Türk mutfağının sevilen yiyeceklerinden olan döneri duyunca çoğu kişi için akan sular duruyor. Tavuk dönerin kalorisi ise hem diyet yapanlar hem de spor yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Dönerin, lavaşla yenmesi, ekmekli ya da ekmeksiz olması ise kalori miktarını değiştiriyor. Zayıflamak isteyenler ve diyette olanlar ise ‘tavuk döner dürüm kaç kalori’ , ‘1 lavaş tavuk dürüm kaç kalori’ , ‘tavuk dürüm kilo aldırır mı’ , ‘tavuk döner kalori porsiyon’ gibi konuları merak ediyor. Gelin merak edilen konulara ve en çok aranan soruların cevaplarına detaylıca bakalım…

TAVUK DÖNER KAÇ KALORİ?

Tavuk dürüm, pratik yemeklerin başında gelir. Kırmızı et sevmeyenler için iyi bir seçenek olan tavuk döner, patates ile değil sebzeler eşliğinde sunulduğunda masum bir seçenektir. Et dönere göre tavuk döner daha hafiftir. Tavuk eti ile hazırlanan 200 gram porsiyon döner ise yaklaşık 250 kaloridir.

1 ADET TAVUK DÜRÜM DÖNER KAÇ KALORİ?

Fast food beslenme tarzının sevilen lezzetlerinden olan dönerle ilgili 1 adet tavuk dürüm döner kaç kalori sorusu da merak edilir. 1 adet lavaş 100 kalori, 100 gram tavuk döner ise 124 kalori içerir. Sebzelerle birleştiğinde tavuk döner dürümün kalorisi yaklaşık 300 kaloriye çıkar.

TAVUK DÖNERİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram tavuk dönerin besin değerleri şu şekilde sıralanabilir:

124 kalori,

2.5 gram lif,

6.0 gram karbonhidrat,

14.6 gram yağ,

17.2 gram protein,

38.2 miligram kolesterol içerir.

DİYETTEYKEN TAVUK DÖNER YENİR Mİ?

Tavuk döner dürüm özellikle patatesli ve ketçap, mayonez gibi soslar eşliğinde yendiğinde kilo almak kaçınılmazdır. Tavuk dürüm diyette patates kızartması olmadan, sebzeler eşliğinde öğün değiştirilerek yendiğinde kilo aldırmaz. Ancak sıkı bir diyet yapıyorsanız tavuk dürüm döner yerine porsiyon döner tercih etmeniz daha iyi bir tercih olabilir. Daha doyurucu olması açısından yanında yoğurt veya ayran tüketilebilirsiniz. Katı gıdaların sürekli tüketilmesi kabızlığa ve bağırsak tembelliğine yol açar, bu nedenle tavuk döneri de ölçülü ve seyrek yemekte fayda vardır.

TAVUK DÖNER YERKEN DİKKAT!

Tavuk döner çok sevilse de yerken dikkat edilmelidir. Bakterilerin hızla üreyebildiği tavuk eti çabuk bozulabilir. Restoranlarda gün sonunda arta kalan tavuk dönerlerin mutlaka imha edilmesi gerekir. Tavuk dönerin bozulup bozulmadığını anlamak için ise rengine ve kokusuna bakmak yeterlidir. Kokusu rahatsız ediciyse asla yenmemelidir.

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