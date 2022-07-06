Türkiye Gazetesi

Son senelerin en sık görülen hastalıklarından biri nitekim kanser oldu. Knaser hastlığının henüz bir aşısı bulunmamakla beraber uzun süreli tedaviler sonucunda hastalığa müdahale edilebiliyor. Yapılan bir araştırmada kanser hastalarını bu noktada sevindirecek bir sonuç çıktı.

Aşı, standart tedavi gördükten sonra İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin Clatterbridge Kanser Merkezi'nde baş ve boyun kanseri olan sekiz hastaya verildi. Hastaların hiçbirinde aylar sonra nüksetme görülmedi.

AŞI OLMAYAN HASTALARDA KANSER NÜKSETTİ

Bununla birlikte, kontrol grubundaki aşıyı almayan iki hastada kanserin geri döndüğü görüldü. Danışman tıbbi onkolog ve merkezdeki klinik araştırma direktörü Profesör Christian Ottensmeier, Sky News'e bulgular hakkında "ihtiyatlı iyimser" olduğunu söyledi.

TG4050 kod adlı iğne, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Covid aşısını üreten benzer teknolojiyi kullanan Transgene adlı bir Fransız şirketi tarafından yapıldı.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Aşı, tümörlerinde DNA bulunan her hasta için özel olarak hazırlanıyor. Enjekte edildikten sonra, vücuda, tümörlerin yüzeyinde bulunanlarla aynı proteinleri oluşturması ve bir bağışıklık tepkisini tetiklemesi talimatı veriliyor.

Teoride, ameliyattan sonra kan dolaşımında kalan aynı yüzey proteinlerini sergileyen herhangi bir kanser hücresi, daha sonra T hücreleri tarafından yok ediliyor ve kanserin tutunmasını engelliyor. Baş ve boyun kanseri için yapılan denemeye otuz hasta katılıyor. Yarısına, geleneksel tedaviyi bitirir bitirmez aşı verilecek, diğer yarısı ise sadece nüks ettiklerinde alacak.

Baş ve boyunda ağız ve boğaz dahil olmak üzere kanserin gelişebileceği 30'dan fazla bölge var. Bu tür kanser hastalarında tümörlerinin geri dönme şansı yüksek görülüyor.

Birçok kişide görülüyor, karaciğer kanseri ve sirozu tetikliyor Karaciğer yağlanmasının önlem alınmazsa siroz ve karaciğer kanserine davetiye çıkarabileceğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, konuyla ilgili yapılan araştırmayı yorumladı.

Bilim insanları kanser kokusunu tanıyan çekirgeler geliştirdi Pandeminin başlarında bilim insanları, COVID-19 enfeksiyonlarını tespit etmek için köpekleri eğitmeye başladı. Hayvanlar, hastalıkları tespit etmede oldukça iyi bir performans sergiledi. Ancak araştırmacılar bu yeteneğin peşini bırakmadı ve şimdi de kanseri kokusundan bulan çekirgeler geliştiriliyor.

Kalp ve kanser hastalarına multivitamin uyarısı Uzmanlar, 'kalp hastalıklarını veya kanseri önlemek için E vitamini veya beta karoten almayın' diyor.