Türkiye Gazetesi

Yıllardır verdiği sağlıklı besin önerileri ile vatandaşların sıklıkla öneri aldığı Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, obezite ve sağlıklı yaşam için verdiği önerilerle bir kez daha gündeme geldi. Karatay, vatandaşlar şeker ve hazır gıdalara karşı sağlığı olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle sık sık uyarı yapıyor.

Prof Dr. Karatay, bu kez zeytin ve zeytinyağını, sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz diyerek önerdi.

'ALTIN DEĞERİNDE'

Canan Karatay, zeytinin sağlıklı meyve olduğunu ve altın değerinde olduğunu belirterek "Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için kişiler birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir.Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır.

'KANSERLİ HÜCRELERİ ÖLDÜRÜYOR, AĞRILARI YOK EDİYOR!'

Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını yok ediyor, baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife benzeri yapıyor" şeklinde konuştu.

BUNAMA ÖNLEYİCİ

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini vurgulayarak, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer'i önler, Parkinson'u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer'i önleyicidir." dedi.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağı faydaları şüphesiz ki saymakla bitmez. Cilt bakımından ağrılara, karaciğer yağlanmasından bunamaya, ömür uzatmadan cilde iyi gelmesine kadar pek çok faydası var. Bilimsel olarak faydaları kanıtlanan zeytinyağı sağlıklı yaşam için sofralardan eksik edilmemesi gereken bir meyve.

İşte faydalarının liste haline geldiği zeytinyağının faydaları:

-Stresi azaltır

-Kabızlığa iyi gelir

-Cildi güzelleştirir

-Sindirimi düzenler

-Saç dökülmesini azaltır

-Meme çatlaklarına iyi gelir.

-Meme kanseri riskini azaltır.

-Zeytinyağı kolesterol dengenizi korur.

-Zeytinyağı, kan şekeri seviyesini düşürür.

-Kalsiyum içeriğinden ötürü kemikleri güçlendirir

-Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi hızlandırır

-Zeytinyağı karaciğer fonksiyonunun düzgün çalışması için yardımcı olur

-Diyabet hastaları için insülin görevi görür ve sorunlara pozitif etki sağlar.

-Kan basıncını düzenler ve bu da tansiyonunuzun normal seviyede olmasını sağlar.

Canan Karatay ‘Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar’ diyerek şaşırttı: Çok tehlikeli, evinize sokmayın Norveç'te yapılan bir araştırmada mutfakta kullanılan süngerlerin çok sayıda bakteri içerdiği tespit edildi. Süngerlerden yayılan zararlı bakterilerin mutfak yüzeylerine ve farklı materyallere yayılarak insanları hasta edebileceğine vurgu yapıldı, sünger yerine daha çabuk kuruduğu için fırça tavsiye edildi. Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanlar ve mutfakta kullanılan süngerlerle ilgili uyarılarda bulundu. Ünlü profesör “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” dedi, bulaşık süngerlerinin ise sık sık değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Canan Karatay çamaşır ve bulaşıklarını nasıl yıkadığını açıkladı l Üstüne basa basa uyardı: Deterjanları çöpe atın İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü profesör YouTube’da katıldığı bir programda sağlık alanındaki tavsiyeleriyle yine dikkat çekti. Karatay bu kez son dönemde kullanımı yaygınlaşan dezenfektanlar ve deterjanlar hakkında konuştu. Deterjanlarda bulunan kimyasalların son derece zararlı olduğuna dikkat çeken ünlü profesör “Ben çamaşırlarımı İngiliz karbonatı ile yıkıyorum” dedi. Deterjanların vücuda olumsuz etkileri olduğunu belirten Karatay, deterjan kokusunun bağımlılık yaptığına dair uyarı yaptı.

Canan Karatay yine ezberleri alt üst etti! ‘Süper besin’ dediği gıdayı açıkladı: “Günde gönül rahatlığı ile 10 tane yiyin” İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü profesör YouTube’da katıldığı bir programda sağlık alanındaki tavsiyeleriyle yine dikkat çekti. Karatay, bu kez ‘süper besin’ dediği yumurta ile ilgili öneriler sundu, günde 10 tane yumurta yenmesi gerektiğini belirtti. Peki, Karatay’a göre yumurta nasıl tüketilmeli? Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Yumurtada bulunan vitamin ve mineraller neler? İşte konuyla ilgili Canan Karatay’dan öneriler…