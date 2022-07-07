Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’nda doğru beslenmenin en önemli noktalarından biri de kurban etini doğru pişirmek ve muhafaza etmek. Uzmanlar taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde değil, küçük parçalar halinde saklanması gerektiğini söylüyor. Artan et tüketimine bağlı gıda güvenliğiyle ilgili bir problem yaşamamak için ete yönelik püf noktaları bilmek gerekiyor. Kurban etleri nasıl pişirmeli, saklamalı gibi konularda merak edilenler…

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

- Kurban etlerini en iyi saklama yöntemi kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrıldıktan sonra tek pişirimlik miktarlara bölmek ve buzdolabı poşetlerine koymak.



- Etleri buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, buzluk kısmında ise -18 santigrat derecede saklamak uygundur. Bu şekilde etler daha uzun süre saklanabilir.



- Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülebilir. Çözdürülen etlerin hemen pişirilmesi ve tekrar dondurulmaması gerekir.

- Plastiklerin içinde bulunan kimyasallar, gıda ile temas ettiğinde gıdaya geçebilir. Bu nedenle kurban etleri plastik kutularda saklanmamalıdır.

- Kurban etlerini belirli bir süre soğumaya bıraktıktan sonra poşetler ile saklayabilirsiniz. Bunun için sızıntı yapmayacak, kalın poşetler kullanınız.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Merak edilen sorulardan biri de kurban etinin yıkanıp yıkanamayacağı. Kurban etinin en doğru şekilde muhafaza edilmesi sağlık açısından önem arz eder. Et pişirilmeden önce etin iyice soğuması ve beklenmelidir. Eti hazırlamak için en doğru zaman dilimi, kesimden sonra en az 3-4 saattir. Hatta mümkünse 24 saat bekletilmelidir.

Eti pişirmeden önce kirli yüzeylerle karşılaşıldığında bu kısımların yıkanmak yerine kesilmesi tercih edilmelidir. Çünkü eti yıkandığında bakterilerin rahat şekilde çoğalır. Bu da sağlık açısından ciddi problem oluşturur.

KURBAN ETİ KAÇ SAAT DİNLENMELİ?

Arzuya göre doğranan etler -18 derecede muhafaza edilmelidir. Dinlenmeyen etler dondurulup soğuduktan sonra çözüldüğünde sert olur ve yemesi zor hale gelir. Bu nedenle kurban eti, eğer mümkünse 24 saat yani 1 gün dinlendirilmelidir. Kurban etinin kesildikten birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir. Kesim alanından gelen etlerin mutlaka havalandırılmalıdır. Etler sıcak olarak parçalanmamalı, 40 dereceye kadar olan vücut ısısı 14 dereceye düşürülmelidir.

Kurban eti nasıl saklanır? Et ne zaman buzluğa konmalı? “Kurban eti nasıl saklanır?” sorusu Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban etinin en doğru şekilde muhafaza edilmesi sağlık açısından oldukça önemli. Diyetisyen Özden Örkcü, kurban etlerinin küçük parçalar halinde kesilip buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak -2 derecede buzlukta ya da -18 derecede derin dondurucuda saklanmasını tavsiye ediyor.

Kurban etini tahta kaşıkla karıştırın Kurban Bayramı’nda doğru beslenmenin en önemli noktalarından birinin de kurban etini doğru pişirmek olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül “Kurban etini, çatal bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayın. Etin içindeki su, fazlası ile dışarı çıkar. Böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur. Mümkünse tahta kaşık kullanın” dedi.

'Kurban etini saklarken hijyene dikkat' Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan sağlığı açısından risk taşıyabileceğine dikkat çekerek, “Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır. Şarbon, salmonelloz, kist hidatik, toksoplazmoz, teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar başta gelir” dedi.