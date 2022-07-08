Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemlerde artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, artan vaka sayılarının hastane yatışlarını etkileyecek düzeyde olmadığını, ancak bireysel tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“BİREYSEL ÖNLEMLERİN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR SÜREÇTEYİZ”

Son dönemlerde dünya genelinde Covid-19’un BA4 ve BA5 alt varyantlarının baskın bir hale geldiği ve bu varyantların dolaşımda olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, şöyle konuştu:

“Dünya geneline baktığımızda şu anda dünyada gündemde olan varyantların BA4 ve BA5 varyantları olduğunu biliyoruz. Gün geçtikçe ve ülkelerdeki kısıtlamalar ortadan kalktıkça bu varyantların daha hakim olmaya başladığını gördük. Dünya genelinde hiçbir ülkenin, bir pandemiyi sonsuza kadar kapatmalarla, kısıtlamalarla yürütme şansı olmadığı için önlemler yavaş yavaş dünya genelinde gevşetilmişti. Ama şimdi önlemler gevşetilirken de risk grubunda yer alan kişilerin kendilerine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Artık bireysel önlemlerin ön planda olduğu bir süreçteyiz. Bireysel önlemler derken de kişisel koruyucu maske kullanımı, diğer kişiler ile özellikle kalabalık ortamlarda fiziksel mesafenin korunması, kapalı ve kötü havalandırılmış ortamlarda uzun süre bulunulmaması ve bu ortamların sık sık havalandırılması ilk başta sayabileceklerimiz.”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

“BELİRTİ GÖSTEREN KİŞİLER MASKE TAKMALI”

Covid-19 ile mücadelede toplumsal bir kısıtlamadan daha çok bireysel önlemlerin ön planda olduğu bir döneme geçildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu özellikle belirtelim. Bu süreçte belirti gösteren kişilerin mümkünse kendini sosyal yaşamdan izole etmesinde fayda var. Toplu taşıma araçlarına binmeleri gerekiyorsa, işyerlerinde çalışmaları gerekiyorsa onların da mutlaka maske takarak, kendilerini diğer bireylerden izole etmelerinde büyük yarar var. Diğer bireyleri de bu şekilde korumuş olacaklar. Belirti gösteren kişilerin maske takmasını özellikle öneriyoruz. Açık havada bir maske kullanımına, sakin yerlerde ise tabi ki gerek yok. Ama ne zaman ki kapalı ortamdayız, örnek vermek gerekirse evde risk grubundan olan kişiler ile yaşıyorsak, onlara da dikkat ederek kapalı ortamlarda en azından maskelerimizi takmamızda fayda var. Veya risk grubunda bir bireyiz, toplu yaşantıya katılmamız gerekiyor, kapalı bir ortama gireceğiz, oralarda da yine maske takmak hastalığın yayılmasını önlemek açısından bize bir koruyucu olacak” şeklinde konuştu.

“VAKA SAYILARINDA SON DÖNEMDE BİR ARTIŞ VAR AMA…”

Hastalığın hafif ve ayakta atlatılması noktasında aşıların hala en önemli yardımcı olduğunun altını çizen Kayıpmaz, bu noktada da vatandaşların eğer vakti gelmiş ise hatırlatma doz aşılarını olmasını tavsiye etti. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz şunları kaydetti:



“Burada toplumsal bir yasaktan ya da kısıtlamadan bahsetmeksizin, bireysel olarak eğer risk faktörünüz varsa veya sizin bireysel olarak bir belirtiniz varsa, maske takarak kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumanız şu an için en ön plana çıkan koruyucu faktör. Bunun dışında da zamanı geldiğinde size tanımlanmış olan hatırlatma dozlarını mutlaka olmanız, hastalığı çok daha hafif, acil servislere, yoğun bakımlara ihtiyaç duymadan atlatmanızı sağlayacak. Evet vaka sayılarında son dönemde bir artış var. Ama bu şu an için hastane yüküne yansımış durumda değil. Yani hastanelerin yataklı servislerine veya yoğun bakımlarına duyulan ihtiyaç anlamında bir sıkıntı yok. Ama unutmayalım ki hafif atlatsalar bile pozitif olan bireylerin izolasyona dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü beraber yaşadıkları kişiler bağışıklık sorunları olan kişiler olabilir, kronik hastalıkları olan kişiler olabilir. İşte onları koruma anlamında da izolasyona mutlaka dikkat etmeliler.”

“RİSK GRUBUNDA YER ALAN BİR KİŞİYİ ZİYARETE GİDİYORSANIZ MASKENİZİ TAKIN”

Kurban Bayramı’nda gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında da bireysel önlemlere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kayıpmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kurban Bayramı’nda özellikle risk grubunda yer alan, bağışıklık sistemi baskılanmış herhangi bir kişiyi ziyarete gidiyorsanız; toplu yaşanılan bir yerden veya toplu taşımadan çıkıp ziyarete gidiyorsanız, mutlaka en azından maskenizi takın ki, büyüklerimizi, kronik hastalığı olan ve bağışıklık sorunu olan kişileri bu hastalıktan koruyalım. Onların yanına gidiyorken mümkün oldukça maskemizi takmalıyız. Kapalı ortamları havalandırmalıyız. Çok uzun süre vakit geçirmemeliyiz ki büyüklerimizi ve risk grubunda yer alan kişileri koruyabilelim” açıklamasında bulundu.

Vakalar üç haftada beş kat yükseldi Korona yeniden yükseliş trendine girdi. Hastalığın grip gibi göründüğünü vurgulayan uzmanlar, bayramla birlikte vakaların patlama yapacağını söyledi.

DSÖ’den korkutan açıklama: Vakalar yüzde 30 arttı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son iki haftada vakaların arttığını ve önceki haftalara göre yüzde 30 artış yaşandığını açıkladı. DSÖ, virüsün evrim geliştirdikçe aşının etkisini azaldığına dikkat çekerek aşılama konusunda çağrıda bulundu.

Vaka sayıları tırmanışa geçti… Bakan Koca cevapladı: Sonbaharda maskeler geri dönecek mi? Koronavirüsle mücadelede önlemler bir bir kalkarken vakalarda artış yaşanması akıllara ‘maske zorunluluğu geri gelir mi’ sorusunu getiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği bir röportajda merak edilen bu konuya açıklık getirdi. Koca, koronavirüs vakalarının arttığını belirterek “Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı” dedi.