Türkiye Gazetesi

Elini kara akrep sokan Muhammed bebek için sağlık personeli seferber oldu. Hayati tehlikesi bulunan bebek, 119 kilometre uzaklıktaki bölgeden helikopter ambulansla kent merkezine getirilerek tedavi edildi.

ACİL SERVİSE KISA SÜREDE TESLİM EDİLDİ

Kaş ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak isimli bebeğin elini kara akrep soktu. Aile, kendi imkanlarıyla bebeklerini hastaneye götürmek isterken ihbar üzerine Acil Sağlık Hizmetleri ekibi görevlendirildi. Muhammed bebek, yolda ambulansla alınarak acil servise kısa sürede teslim edildi. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucu bebeğin kol ve bacaklarında soğukluk bulunması üzerine başka bir hastaneye sevki talep edildi. Bebek 35 dakikada hastaneye ulaştırıldı.



Pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen Muhammed bebek, 24 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine bakışları ise duygulandırdı.

KARA AKREP EN TEHLİKELİ AKREPLER KATEGORİSİNDE

Akrep sokması tehlikesinin büyük bir bölümü siyah akreplerden kaynaklanıyor. En tehlikeli akrepler kategorisinde bulunan kara akrepler, evlerde en çok görülen akrepler arasında yer alıyor. Özellikle yeni doğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar, kara akrebin zehrine direnç göstermekte çok daha güçsüz kalırken, tıbbi müdahale hızlı bir şekilde yapılmazsa can kayıpları yaşanabiliyor.

Kırıkkale'de uykusunda akrep sokan kadın fenalaşınca hastaneye kaldırıldı Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Akrep ve yılanlar eve dadanınca vatandaşların uykuları kaçtı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir mahallede yaşayan vatandaşlar, sık sık yılan ve akrep girmesi nedeniyle evlerine girmekten korktuklarını ifade ettiler. Şikayet sonrası gelen belediye ekipleri ise evlerin çevresinde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.