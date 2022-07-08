Türkiye Gazetesi

Diz ağrıları günlük yaşamda zaman zaman hissedilen ve pek çok kişide görülen bir sorun. Hayvanların kuyruk ve et aralarında yer alan kuyruk yağı, sağlık için son derece faydalı. Omega yağ asitleri, kalsiyum, potasyum ve demir barındıran kuyruk yağı, özellikle çocuklarda kas ve kemik gelişimine yarar sağlıyor. diz ağrılarına şifa oluyor. Sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan kuyruk yağı dizler için son derece faydalı. Öyle ki dize sürülüp sarılan kuyruk yağı ağrıları anında kesiyor. Peki, kuyruk yağı diz kapağına nasıl sürülür? Kuyruk yağı diz ağrısına nasıl kullanılır? Kuyruk yağının diğer faydaları neler? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

DİZ AĞRISINA KUYRUK YAĞI İYİ GELİR Mİ?

Et yemeklerine lezzet katmak için kullanılan kuyruk yağı adeta şifa dağıtıyor. Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce kullandığı uygulamaları arasında olduğu söylenilen kuyruk yağının eritilip kremi yapılarak sürüldüğünde romatizmal hastalıklara, kıkırdakla ilgili problemlere, kireçlenmeye, menisküslere iyi geliyor. Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları ve kas ağrılarını ortadan kaldırıyor.

KUYRUK YAĞI DİZ AĞRISINA NASIL KULLANILIR?

Diz ağrısı için kuyruk yağı kullanmak isteyenler öncelikle kuyruk yağını kuşbaşı şeklinde doğramalıdır. Daha sonrasında bir tencereye alınıp ara sıra karıştırılarak eşit derecede ısınması sağlanır. Bir süre sonra kuyruk yağı, suyunu salacak ve ardından yağını bırakacaktır. Erittiğiniz kuyruk yağını ağrılı bölgeler için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

KUYRUK YAĞI DİZ KAPAĞINA NASIL SÜRÜLÜR?

Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi gerekir. Kuyruk yağı ağrıyan bölgede oluşan kasılmaları ve kas ağrılarını ortadan kaldırır. Günümüzde bu tip ağrıların yaşandığı zaman doktor tavsiyelerine uyulması ve doktor önerilerine uyularak ilaç tedavisi uygulamak her açıdan fayda sağlayacaktır. Ancak etkileriyle adeta ilaç gibi gelen bu yöntemi de deneyebilirsiniz.

DİZ AĞRILARI İÇİN KUYRUK YAĞI KREMİ NASIL YAPILIR?

Kuyruk yağı kremi hazırlamak için kuyruk yağı küçük parçalar halinde kesilir. Kesilen kuyruk yağları küçük bir tencereye alınır aynı seviyeye kadar su eklenir. Su kaynayıp yağı eritmeye başlayınca eriyip yüzeye çıkan yağları bir kaşıkla yardımıyla alınarak farklı bir kaba konur. Kaba konan yağ donup krem kıvamını alacaktır. Diz ağrıları için bu krem, ağrıyan bölgeye gönül rahatlığı ile sürülebilir. Bölgeyi kaplayacak kadar kremi sürmek yeterlidir. Üzeri bandaj ya da sargı bezi sarılarak kapatılmalıdır. Akşam sarılıp sabah açılarak bu işlem 3 gün boyunca tekrarlanır.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI

- Genellikle yemeklerde kullanılan kemik yağı, gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasına fayda sağlar.

- Kuyruk yağı kan basıncını dengeler, tansiyonun dengede kalması için de faydalıdır.

- Kuyruk yağı, damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

- Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler sağlar. Romatizma ve felç riskini en aza indirir. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra sinir sıkışması gibi hastalıklardan korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüs ve enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırır.

- Kuyruk yağı, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına da şifa olur.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

Bamya tohumu dizlere iyi geliyor: Eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme tedavisinde etkili (Dizler için bamya tohumu kürü tarifi ve yararları) Türk mutfağının sevilen sebzelerinden biri olan bamya, yenilebilir tohumlarıyla tanınan besinler arasında. Aktarlarda artık sıklıkla karşımıza çıkan bamya tohumunun dizler için çok faydalı olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Nitekim bağırsakları çalıştıran, kilo vermekte çok etkili olan, kolesterolü dengeleyen ve daha birçok faydası bulunan bamya tohumunun dizlere iyi geldiği yönündeki tavsiyeler bamya tohumunun popülaritesini daha da artırdı. Peki, bamya tohumu dizler için gerçekten faydalı mı? Diz için bamya tohumu nasıl kullanılır? Dizler için bamya tohumu kürü nasıl hazırlanır? Bamya tohumu dizler için nasıl tüketilir? Bamya tohumu dize faydaları neler? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını yazımızda derledik. İşte bamya tohumunun dizlere faydası hakkında merak edilenler…

Geçmeyen diz ağrılarına dikkat: Çıtırtı da eşlik ediyorsa tehlike büyük İlerleyici bir hastalık olan kireçlenme, özellikle 50 yaş üzerinde daha sık görülüyor. Eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlılığına sebep olan diz kireçlenmesi, kişinin yaşam konforununun azalmasına yol açıyor. Peki, diz kireçlenmesi nasıl geçer? Diz kireçlenmesi nasıl tedavi edilir? İşte merak edilenler…

Bu krem diz ağrılarını yok ediyor... Günlük hayatı oldukça etkileyen bu sorun, geçmişteki yanlış alışkanlıklardan bile ortaya çıkabiliyor ve dikkate alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Peki diz ağrılarından nasıl kurtulunur? İşte doğal yöntemlerle diz ağrılarından kurtulma yolları...