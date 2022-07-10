Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşılarını yaptırabilecek.

Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu olabilecek. 3 doz BionTech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için ise bu 6'ncı doz aşı olacak.

Öte yandan hatırlatma dozu için BionTech, Sinovac veya Turkovac aşılarından biri tercih edilebilecek.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Son açıklanan haftalık koronavirüs haritasına göre; 27 Haziran-3 temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise yaklaşık 5 kat civarında.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin" demişti.

50 YAŞ ÜSTÜNE 'HATIRLATMA DOZU' ÇAĞRISI

Koca ayrıca 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne 'hatırlatma dozu' çağrısı: Israrla öneriyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda 50 yaş üstü ve risk grubundakilere çağrıda bulunarak, "Son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; 20-26 Haziran haftasında 17 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 635 kişi koronaya yakalandı.