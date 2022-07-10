Türkiye Gazetesi

Karaciğerde olması gerektiğinden daha fazla yağ birikmesi olarak nitelendirilen karaciğer yağlanması her 4 kişiden birinde görülüyor. Peki, karaciğer yağlanması neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte uzmanında önemli bilgiler…

BAZEN HİÇBİR BELİRTİ VERMİYOR

Karaciğer yağlanması karaciğerin kendi ağırlığının en az %5 ‘inden fazla yağ içermesi olarak tanımlanır. Karaciğer yağlanması alkole bağlı olan ve alkol kullanımı ile ilişkisiz olarak değerlendirilir. Alkol kullanımı ilişkisiz olan form tüm yaş grupları ve etnik gruplarda görülebilir. Toplumda görülme oranı %14-30 civarındadır. Karaciğer yağlanması, erkeklerde daha fazladır. Karaciğer yağlanması, belirli bir düzeye ulaşana kadar da genellikle hiçbir belirti vermez. Halsizlik, çabuk yorulma, karın sağ üst bölgesinde ağrı ve dolgunluk hissi yapabilir. Muayene sırasında karaciğerde büyüme kan testlerinde karaciğer enzimlerinde hafif yükselmeler saptanabilir.

CİDDİ HASARLAR OLUŞTURABİLİR

Ultrasonografi tanıda en çok kullanılan yöntemdir. Karaciğerde ciddi hasarlar oluşturabilen karaciğer yağlanması tanı aldığında tedaviye başlanmalıdır. Yağlanmanın miktarı arttıkça karaciğerde iltihaplanma, fonksiyonlarında azalma, karaciğer hücrelerinde hasar ortaya çıkar. Hasarlanma kontrol altına alınmazsa karaciğer kanseri ve siroza kadar giden ciddi karaciğer hastalıkları ortaya çıkabilir.

TEDAVİYE RAĞMEN DEVAM EDİYORSA DİKKAT!

Tedavide ilk basamak yağlanmanın nedeni saptanması ve nedene yönelik tedavi seçenekleri oluşturulmasıdır. Diyabet, hiperlipidemi (kan yağlarının yüksekliği) gibi eşlik eden hastalıklar, egzersiz, kilo verdirme, ilaçlar ve antioksidanlar gibi karaciğer koruyucu ajanlar değerlendirilmelidir. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması vakalarının %5’inde ortalama 7 yılda siroz gelişir ve %1.7’si ölümle sonuçlanabilir. Düzenli takip gerekir. Altı ay boyunca uygulanan tedaviye rağmen devam eden karaciğer enzim yüksekliğinde karaciğer biyopsisi uygulanmalıdır. Hastalığın evresi ve karaciğerde yol açtığı hasarın düzeyi belirlenmelidir.

Ciltteki sarılık, yorgunluk, iştahsızlığa dikkat! Karaciğer yağlanması birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor Karaciğerde olması gerektiğinden daha fazla yağ birikmesi olarak nitelendirilen karaciğer yağlanması her 10 insandan birinde görülüyor. Başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Sıklıkla 40-60 yaş arasında görülen karaciğer yağlanması daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Sarı cilt tonu, bacak ve karın şişliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Peki, karaciğer yağlanması neden olur, karaciğer yağlanmasını önlemek için neler yapmalı?

'Karaciğer yağlanması artık zayıfların da sorunu' Karaciğer yağlanmasının toplumda görülme oranının yüzde 25 olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğer yağlanması tipik olarak insülin direnci olan ve karın çevresi geniş insanlarda görülmesine rağmen son yıllarda zayıf veya normal vücut ağırlığına sahip olan insanlarda da gelişmeye başladı. Yapılan araştırmalar karaciğer yağlanması olan insanların yüzde 40’ının normal kiloda veya zayıf olduğunu ortaya koydu" dedi.