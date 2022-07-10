Türkiye Gazetesi

Vaka sayısında yaşanan düşüş ile birlikte vatandaşların rehavete kapılması, aynı zamanda maske yasağının kalkması ve HES kodu uygulamasının sona ermesi koronavirüs vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte kalabalık ortamlarda daha çok vakit geçirilmesinin ve bireysel tedbirlerden uzaklaşılmasının vaka artışında önemli rol oynadığını söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Bireysel tedbirlerimizi bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor. Toplu taşımada, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, "Halihazırda dolaşımda olan varyant çok kolay bulaşıyor. Özellikle toplu ulaşım gibi alanlarda maskenin tamamen bırakılması vaka sayılarında hızlı bir artışa neden oldu" ifadelerini kullandı.

İleri yaştakiler ve kronik hastalıkları bulunanların, hastalığı ağır geçirme riski altında bulunduğuna dikkati çeken Balık, tam doz aşı olanlar ve hastalığı geçirenlerle nüfusun yüzde 80'inde toplum bağışıklığının oluştuğunu belirtti.

"YENİ VERSİYON AŞILAR PİYASAYA ÇIKACAK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi sağlık otoritelerinin, aşıların içeriğinin yeni varyantlara göre düzenlenmesi tavsiyesinde bulunduğunu anımsatan Balık, "Aşı firmaları da eylül sonuna kadar bu yeni versiyon aşıların piyasaya çıkacağını açıklamaya başladı. Dolayısıyla özellikle risk grubundakilerin eylül sonuna kadar bireysel tedbirleri had safhada almaya devam etmeleri gerekir" uyarısında bulundu.

BAYRAM ZİYARETLERİ KONUSUNDA UYARDI

Bayramda artan hareketliliğin vaka sayılarını daha da yükseltebileceğine işaret eden Balık, bayram ziyaretlerinin mümkünse açık havada yapılmasını, maske ve mesafeye dikkat edilmesini, ileri yaşta ve özellikle aşısı eksik kişilerle yakın temasta bulunmamaya özen gösterilmesini önerdi.

"TOPLU TAŞIMADA MUTLAKA MASKE TAKILMALI"

Prof. Dr. Balık, "Geçmişteki gibi kamusal, zorlayıcı tedbirler alınmasa bile bizim bireysel tedbirlerimizi artık bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor. Toplu taşımada, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle yüksek risk grubundaki kişilerin bu konuda çok daha dikkatli olmalarında yarar var" diye konuştu.

Sonbahara doğru vaka sayılarında ciddi bir artış, yeni bir dalga yaşanabileceği endişesini paylaşan Balık, hatırlatma dozlarını olmayanların, bir an önce aşılarını tamamlaması gerektiğini dile getirdi.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; 20-26 Haziran haftasında 17 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 635 kişi koronaya yakalandı.