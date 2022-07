Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de 4 yıl önce dünyaya gelen Çınar Koral, konuşma yaşında kelimeleri yavaş yavaş söylemeye başladı. Ancak 1.5 yaşına gelen Çınar’ın hem davranışları hem de konuşması geriye gitmeye başladı. Bir süre sonra hiç konuşmayan Çınar’ı ailesi hemen doktora götürdü.

ÖZEL EĞİTİM ALDI

Çınar’a otizm tanısı konulurken, aile iyi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aramaya başladı. Bir süre sonra aradıkları merkezi buldular. Hemen merkezin yolunu tutan aile, eğitime başladı. Yaklaşık iki yıl sonra Çınar tekrar konuşmaya ve sosyalleşmeye başladı.

“ŞU AN ÇOCUĞUM HER ŞEYİ ALGILIYOR”

Yaşadıklarını anlatan baba Hüseyin Koral, şunları söyledi:

“Çınar konuşma evresindeyken birden geri gitmeye başladı. Her şeyi tadan bir çocuktu, hiçbir şey yememeye başladı. Sadece bisküvi ve süte döndü. Doktora götürdük. 4 yaşından sonra tanı koyabildiklerini söyledi. Biz yine durmadık araştırdık. Birkaç tane daha doktor gördük. Otizm olduğunu söylediler. Buraya geldik, görüşme yaptık. Otizm olduğunu kabullendik. Eğitimimize devam ettik. İki sene zaman geçti. Şu an çocuğum her şeyi algılıyor. Talepleri var, istekleri var, konuşmaya başladı.”

“TAMAMEN BİZDEN KOPMUŞTU”

1.5 yaşına kadar her şeyin normal gittiğini ifade eden Koral, “Tam konuşma evresinde birden susmaya başladı. Bizimle iletişimi kesip, kendi dünyasını kurmaya başladı. Tamamen bizden koptu. Bu çocuğun hareketlerinden belli etmeye başladı. Biz de kabullendik. Allah razı olsun kurumumuzdan. Şu an çok çok iyi. 1.5 yaşından sonra televizyona ilgisi vardı. Akşamları annesinin telefonuna bakardı. Bırak dediğin zaman bırakırdı. Yavaş yavaş geri gitmeye başladı. Bundan dolayı mı bilemem. İlk zamanlar bile buraya ağlayarak geliyordu, şimdi kendi gelmek istiyor” dedi.

Aşırı tablet kullanmak otizm riskini artırıyor Son yıllarda yapılan çalışmalarda 40 çocuktan birinde otizm görüldüğünü söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, “Ortaya çıkışında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu bilinen otizm hastalığı giderek artıyor” dedi.

Pandemi döneminde çocuklarda otizm arttı Pandemi döneminin en çok çocukları etkilediğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz “Pandemi döneminde otizm spektrum bozukluklarının sayısı önemli ölçüde artmaya başladı. Buz dağının görünen kısmı yaşlı, kronik hastalarımız gibi gözükse de buz dağının görünmeyen kısmında çocuklarımız. Etkilerini yıllar boyu göreceğiz” dedi.