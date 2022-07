Türkiye Gazetesi

Kurban etlerinin yeterli soğuklukta 3-4 ay bekletilebileceğini söyleyen Diyetisyen Betül Merd, bayram beslenmesi konusunda öneriler sundu.

“3-4 AY BOYUNCA MUHAFAZA EDİLEBİLİR”

Merd, “Bayramda öncelikle şekerli tatlı tüketimine dikkat edilmesi lazım. En çok kaçırılan gruplar arasında tatlı çeşitleri oluyor. Et tüketimine gelecek olursak da vatandaşlarımız eti dinlendirsinler. Et direkt kesimden hemen sonra kavurma yapılıyor. Bu da etin daha dinlenmeden tüketildiği için sindirim sorunlarına yol açıyor. Eti mutlaka 24 saat dolapta dinlendirelim. Ondan sonrasında küçük parçalar halinde tüketeceğimiz miktarlarda dolabımıza kaldırmaya çalışalım. Etler eksi 2 derecede birkaç hafta saklanabilir ama eksi 18 derecede 3-4 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Etler dondurucudan çıkarıldığında, çözülen et tekrardan dolaba konulup tüketilmemeli. Et pişirilmesinde de haşlama ve ızgara tavsiye ediliyor ama mangal tüketimi olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü kanserojen etki oluşturmuş oluyoruz. Haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilebilir” dedi.

“ÇEŞİTLİLİK İÇİN DİĞER BESİN GRUPLARINDAN DA YENMELİ”

Betül Merd, et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için yanında diğer besin gruplarının da olması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein içeriyor. İçerisinde B1, B6 ve B12 vitaminleri vardır. Demir yönünden zengindir. Kolesterol açısından da yağlı etlerin doymuş yağ oranı çok yüksektir. Kolesterolü yükseltebilir. O yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız. Bayramlarda yeterli ve uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu, ekmek grubu, sebze ve meyve grubu ile aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmeli” ifadelerini kullandı.

Kurban eti ne kadar dinlendirilir? Kurban eti ilk gün hemen yenir mi? Kurban eti nasıl saklanır? İşte cevapları.... Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü ve müslümanlar bu kutsal günde hayvanlarını keserek dini görevlerini yerine getirdi. Kurbanın yanı sıra eti ise en çok konuşulanlar arasında. Kurban etinin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi yönünde vatandaşların kafalarında soru işaretleri oluşabiliyor. Peki kurban eti ne kadar dinlendirilmeli ? Kurban eti nasıl saklanır ? Kurban eti ne kadar süre dinlendirilir? Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? İşte cevapları...

Kurban eti yıkanır mı, nasıl saklanır? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenmeli? Merak edilen her şey… Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar “Kurban eti nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir? Kurban eti dışarıda ne kadar dayanır?, Kurban eti yıkanır mı?” gibi soruları sıklıkla arıyor. Gıda güvenliğiyle ilgili bir problem yaşamamak için ete yönelik püf noktaları bilmek gerekiyor. İşte konuyla ilgili önemli bilgiler…

Kurban etini tahta kaşıkla karıştırın Kurban Bayramı’nda doğru beslenmenin en önemli noktalarından birinin de kurban etini doğru pişirmek olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül “Kurban etini, çatal bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayın. Etin içindeki su, fazlası ile dışarı çıkar. Böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur. Mümkünse tahta kaşık kullanın” dedi.

Kurban eti nasıl saklanır? Et ne zaman buzluğa konmalı? “Kurban eti nasıl saklanır?” sorusu Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban etinin en doğru şekilde muhafaza edilmesi sağlık açısından oldukça önemli. Diyetisyen Özden Örkcü, kurban etlerinin küçük parçalar halinde kesilip buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak -2 derecede buzlukta ya da -18 derecede derin dondurucuda saklanmasını tavsiye ediyor.