Türkiye Gazetesi

Wuhan kentindeki Wuchang bölgesi hastalık kontrol ve önleme merkezi, Cumartesi gecesi hastanın kusma, ishal ve düşük ateş gibi semptomlar yaşadığını bildirdi. Wuchang bölge hükümeti tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamaya göre, vakaya neden olan patojen teyit edilerek, kolera olduğu ortaya çıktı. Hükümet, hastanın büyük ölçüde iyileştiğini ve başka vaka bulunmadığını açıkladı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Hastalık kontrol altına alındı ve tedaviden sonra semptomlar ortadan kalktı. Numune testi ve temas takibi yapmak için profesyonel ajanslar kurduk ve ortamı mühürleyip sterilize ettik. Şu ana kadar yeni vaka tespit edilmedi” ifadesine yer verildi.

Üniversiteye bağlı hastane Pazar günü öğrencilerden bağırsak enfeksiyonu semptomlarına dikkat etmelerini isteyen bir bildiri gönderdi. Bildiride, sıtma benzeri semptomlar ve kusma görülürse durumu takip altına almaları, profesyonel rehberlik hizmetlerine başvurmaları ve Zhongnan Hastanesinin ateş kliniğini ziyaret etmeleri gerekeceği belirtildi.

KOLERA NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen akut bir ishal enfeksiyondur. Vibrio cholerae bakterisi ile kontamine olmuş (yani bu bakteri bulaşmış) yiyecek veya suların kullanılmasıyla bulaşır. Bir kişinin kontamine yiyecek veya suyu kullandıktan sonra semptomları göstermesi 12 saat ile beş gün sürer.

Kolera, tedavisi kolay bir hastalıktır ve oral rehidrasyon solüsyonunun hızlı şekilde uygulanmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfekte olmuş çoğu insan semptom geliştirmese de, bakteriler 10 güne kadar dışkılarında bulunabilir ve çevreye geri dönerek potansiyel olarak başkalarına bulaşabilir.

Çin'de 1961'deki ‘yedinci küresel hastalık dalgasından’ bu yana birkaç defa kolera salgını gerçekleşti. 1990'larda ülkede on binlerce vaka kaydedildi ancak son 20 yılda enfeksiyonlar çok düşük seviyede. Geçtiğimiz yıl Çin'de beş kolera enfeksiyonu bildirildi ve hiçbiri ciddi vakalara dönüşmedi.

Süleymaniye'de kolera alarmı: Acil durum ilan edildi Irak'ın Süleymaniye kentinde hastaneye giden 10 kişide kolera tespit edilmesinin ardından acil durum ilan edildi.

Endişelendiren istihbarat raporu: Mariupol'de kolera salgını riski Rus saldırıları altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Ukrayna halkını bir tehlike de sağlık alanında tehdit ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Maripol kentinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğunu ve kentin kolera salgını riski altında olduğunu açıkladı.