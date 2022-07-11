Türkiye Gazetesi

Balık: Beyin fonksiyonlarında Omega-3 önemli bir yere sahip. Beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar. Özellikle Omega-3 bakımından zengin olan besin somondur. Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı da bu mineral yönünden zengin balıklar arasındadır.

Yaban mersini: Beyni serbest radikal hasarından korumada rol oynar. İçeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.

Bitter çikolata: Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

Yumurta: İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.

Kuruyemiş ve tohumları: Ruh halini olumlu yönde etkiler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif (bilişsel) fonksiyonları arttırır. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.

Kırmızı lahana: Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğan da bir seçenektir.

Ispanak: E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir, hafızayı güçlendirir.

Hafızayı güçlendiriyor, beyni tıkır tıkır çalıştırıyor… Gün içinde mutlaka tüketin Vücudumuzun en güçlü organı olan beynimiz tıpkı bir süper bilgisayar gibi çalışıyor. Bu çalışma sisteminin aksamaması için beynimizi iyi besleyerek daha verimli hale getirebiliriz. Peki, beyin sağlığında önemli rol oynayan besinler neler? Lahana, ıspanak, brokoli ve diğer yapraklı yiyeceklerin K vitamini ve beta karoten dahil olmak üzere beyin işlevini destekleyen besinlerle dolu olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, beyin sağlığı için gerekli gıdalardan ve faydalarından bahsetti.

Hafızayı güçlendiriyor, unutkanlığa çare oluyor: Bu besinler Alzheimer hastalığının da düşmanı Unutkanlık, günümüzde çoğu kişinin az ya da çok yaşadığı bir sorun. Pek çok etkene bağlı olarak yaşanan bu durumu doğru besinler tüketerek azaltmak mümkün. Peki, hangi besinler unutkanlığa çare oluyor ve hafızayı güçlendiriyor? İşte uzmanların da tavsiye ettiği, beyni güçlendiren, hatta Alzheimer hastalığına yakalanma riskini önleyen süper besinler…

Hafıza için çay, sebze, meyve tüketin Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, vücuttaki iltihabı önleyen beslenmenin demans ve Alzheimer riskini düşürdüğünü ortaya koydu.