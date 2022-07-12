Türkiye Gazetesi

Hindistan’da yeni bir Omicron alt varyantının yayılması endişelere neden oldu. Bilim insanları, BA.2.75 olarak adlandırılan yeni mutasyonun aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan kalan bağışıklıktan kaçabileceğinin altını çizdi.

Küresel olarak öne çıkan varyantın BA.5 dahil olmak üzere diğer Omicron varyantlarından daha ciddi hastalığa neden olup olmayacağı açık değil. ABD’deki bir klinikte viroloji direktörü olan Matthew Binnicker, fazla sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Ancak yeni varyantın, özellikle Hindistan'daki bulaşma oranlarında artışa neden olduğun altını çizdi.

HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR

Yeni Delhi'deki Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi-Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü'nden bilim insanı Lipi Thukral, “En son mutant (BA.2.75) Hindistan'daki birkaç eyalette tespit edildi ve oradaki diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Ayrıca Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkede daha tespit edildi. Yakın zamanda ABD'nin Batı Kıyısında iki vaka tespit edildi” dedi.



Luo, ayrıca “Pandemi öncesi hayata dönmek istiyoruz ancak yine de dikkatli olmalıyız. Artık eskisinden daha yüksek düzeyde riskle yaşadığımızı kabul etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları BA 2.75'i mercek altında almış durumda...

BA.2.75 HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

BA.2.75, şimdiye kadar Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Maharashtra ve ulusal başkent Delhi dahil olmak üzere birçok Hint eyaletinde ortaya çıktı. Ayrıca ABD, Avustralya, Almanya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere 10 ülkede daha tespit edildi.

DSÖ’NÜN YAKIN TAKİBİNDE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan'a göre, ilk olarak geçen ay Hindistan'dan bildirilen en son Omicron alt varyantı BA.2.75'i şiddetli olarak adlandırmak için çok erken.

Swaminathan bir Twitter paylaşımında Hindistan'ın yanı sıra BA.2.75'in 10 başka ülkeden de rapor edildiğini söyledi ve “DSÖ onu izliyor” dedi.

Swaminathan ayrıca “Analiz etmek için hala sınırlı dizileme var ancak bu alt varyant, spike proteinin reseptör bağlama alanında birkaç mutasyona sahip gibi görünüyor. Virüsün kendisini insan reseptörüne bağlayan kilit kısmı budur. Bu yüzden bunu izlemeliyiz” şeklinde konuştu.

UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini söyleyen Uğur Şahin de bir uyarıda bulunmuştu. Şahin, dünya genelinde koronavirüs kısıtlamaları bir bir kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkililere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yapmıştı.

İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söylemişti.

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