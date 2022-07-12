Türkiye Gazetesi

Bir tarlada dört ayak üzerinde ot çiğneyen ve böğüren, inek benzeri davranışlar sergileyen birini görürseniz, o kişi Boantropi’den muzdarip olabilir. Boantropi, bir insanın inek veya öküz olduğuna inanmasına neden olan nadir bir psikolojik bozukluk...

BÜYÜKBAŞ HAYVAN GİBİ OTLUYORLAR

Boantropi’ye maruz kalanlar buna göre davranır ve inek-öküz gibi yaşamaya çalışırlar. Yunanca 'öküz' anlamına gelen bous ve antropos sözcüklerinin birleşiminden doğan Boantropi, erkeklerde daha çok görülüyor. Bu durum ‘öküz sendromu’ olarak da adlandırılıyor.

ENDER RASTLANAN BİR DURUM

Şiddetli bir şekilde uykuya olan ihtiyaçtan çok, uykuda görülen rüyalardan etkilenip ortaya çıkan bir hastalık. Ender rastlanan bir durum olduğu için vaka çalışmaları dışında detaylı bir araştırma ne yazık ki yapılamıyor. Hastalığın tedavisi için uzmanlar tarafından hipnoz çalışmaları yapılıyor, hastalıktan psikolojik destek ile kurtulmak çözümler arasında.

ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Çok eski kaynaklarda, Babil İmparatorluğu'nun kralı II. Nebukadnezzar’ın 7 yıl boyunca bu hastalığı çektiği, vahşi doğada bir hayvan olarak yaşamaya çalıştığı söyleniyor. Nebulkadnezar'ın bu hastalığa yakalandığı ve otlamaya başladığı kitaplarda da yer alıyor.

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