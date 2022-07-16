Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

ziyneti.kocabiyik@tg.com.tr

Yaz aylarında açık havada bulunmak özellikle hava yoluyla bulaşan enfeksiyonların bulaşma hızını düşürüyor. Ancak bununla birlikte sıcak havanın etkisiyle başka enfeksiyonlarda da artış görülüyor.

ADENOVİRÜSLER ÇOCUKLARDAN BULAŞIYOR

Yaz aylarında yakın temas sonucu bulaşan ve alışılan soğuk algınlığına göre daha ağır seyreden adenovirüs enfeksiyonlarıyla daha sık karşılaşıldığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu “Hatta önce çocuklarda başlıyor sonrasında da ebeveynlere bulaşıyor” dedi.

Enfeksiyonların bağışıklık sistemi zayıf kişilerde özellikle de çocuklarda daha ciddi seyredebildiğini anlatan Prof. Dr. Sönmezoğlu “Beş yaş altı çocuklarda özellikle de kreş gibi kalabalık ortamlarda bulunanlarda daha sık görülüyor. Çünkü temas yoluyla ya da solunum damlacıkları ve kirli yüzeylerle temasla bulaşıyor” diye anlattı. Belirtilerin soğuk algınlığına benzemekle birlikte daha ağır seyredebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Sönmezoğlu “Adenovirüs türlerine göre belirtiler değişebilir. Bununla birlikte çocuklarda burun akıntısı, boğaz ağrısı, kulak enfeksiyonları gelişebilir. En yaygın semptomlardan biri de konjoktivit olarak bilinen kırmızı gözdür. Bazı kişilerde de mide ve bağırsak enfeksiyonları da görülebilir. Bazı durumlarda ölüme yol açabilir. Korunmak için el yıkamaya özen göstermek gerekir” dedi.

LEYJONELLA HASTALIĞI

Yaz aylarında klima kullanımının yaygınlaşmasıyla lejyonella olarak bilinen bakterinin sebep olduğu hastalığın artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Sönmezoğlu “Lejyonella bakterisi duş başlıkları, klimalar gibi suyun biriktiği ortamlarda hızla çoğalır. Duş ya da klima açıldığında da püskürerek ortama yayılır. Solunum yoluyla alınmasıyla da lejyoner zatürresi denilen bir hastalık ortaya çıkar. Bu yüzden duşa girmeden önce suyu bir süre akıtın, klimaların da her sene bakımını yaptırın” diye konuştu.

HAVUZ YERİNE DENİZİ TERCİH EDİN

Yaz enfeksiyonlarının çok önemli bir bölümünü havuz enfeksiyonlarının oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kontrol açısından ebeveynlerin havuzları tercih ettiklerini ancak denizin havuza göre temizlik açısından çok daha güvenli olduğunu söyledi. Deniz suyunun çok daha temiz olduğunu ve bu nedenle denizden enfeksiyon almanın da çok daha zor olduğunu anlatan Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu “Mesela mantar enfeksiyonları havuzlardan çok hızlı şekilde yayılabiliyor. Bununla birlikte klamidia enfeksiyonu da havuzdan yayılabilir ve gözlerde enfeksiyona neden olur. Yine soğuk algınlığına sebep olan beta bakterisi de havuzlardan bulaşır” dedi.

KİRLİ SULAR İSHAL YAPIYOR

Karın ağrısı, ishal hatta bazı kişilerde yüksek ateşle seyreden ishallerin yaz aylarında en sık karşılaşılan enfeksiyonların başında geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, ortaya çıkmasındaki temel etkenin ise yeterince temizlenmeden tüketilen gıdalar ve kirli sular olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sönmezoğlu, “Kesinlikle yıkanmamış sebze ve meyveler tüketilmemeli. Bununla birlikte hijyenik olmayan, iyi pişirilmemiş gıdalardan ve açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı. Özellikle seyahatlerde kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemeli. En önemli noktalardan biri de hekime danışılmadan kesinlikte antibiyotik ilaç kullanılmamalı” dedi.

Dikkat, görülme sıklığı arttı: Spesifik tedavisi ve aşısı yok! Havuzlarda görünmeyen tehlike… El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalık. İştahsızlık, kırgınlık, yüksek ateş ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle başlayan bu hastalık ayak tabanı ve avuç içinde de kırmızı döküntüler oluşturur. Peki, el ayak ağız hastalığının diğer belirtileri neler? El ayak ağız hastalığından korunmak için neler yapılmalı? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, yaz döneminin gelmesiyle açılan havuz sezonunun çocukları el ayak ağız hastalığı riskiyle karşı karşıya getirdiğini dile getirdi, hastalıkta dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.