Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Pandeminin başlangıcında virüsün en karakteristik belirtileri arasında sayılan ateş veya koku kaybı gibi belirtiler ikinci planda kaldı. İngiltere’de tıbbi araştırma kuruluşu Zoe’nin yeni verilere göre, Covid-19’un şu andaki en yaygın belirtisi boğaz ağrısı. Araştırmaya göre bir sonraki en yaygın belirtiler baş ağrısı ve burun tıkanıklığı. Pandeminin başlangıcında ateş veya koku kaybı gibi belirtiler virüsün en karakteristik belirtileri arasında kabul ediliyordu. Fakat şimdilerde en az bildirilen semptomlar olarak görülüyor. Zoe bilimsel kurucu ortağı ve Zoe Sağlık Çalışması başbilimcisi Profesör Tim Spector, virüsün popülasyonda hâlâ yaygın olduğunu belirterek “O kadar ki, şu anda soğuk algınlığı benzeri semptomlarınız varsa, Covid olma ihtimali soğuk algınlığından neredeyse iki kat daha fazla” dedi. Prof Spector, Omicron varyantları BA.2, BA.4 ve BA.5 gibi çeşitli Covid varyantları bir arada bulunduğundan, geçmişte enfeksiyon geçirmiş veya tamamen aşılanmış kişilerin bile bu hastalığa yakalanabileceğini söyledi.

'ÇOK ZEKİ' HÂLE GELİYOR

DSÖ'nün virüsle ilgili özel elçisi Dr David Nabarro, Covid-19'un sürekli geliştiğini söyledi. Nabarro “Yine değişti ve bizim için çok zeki hâle geldi. Şu andaki artış sebebi de bu. Bağışıklık savunmamızı kırabilir” diye konuştu.

DSÖ yetkilisinden endişelendiren uyarı: Covid-19 akıllandı, artık daha tehlikeli Koronavirüste Omicron'un alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 etkisini gün geçtikte artırırken, bilim insanlarından endişeye neden olan bir açıklama geldi. DSÖ ekibinde yer alan bilim insanı Dr. Nabarro, “Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi virüsün değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması” dedi.

Covid-19, Abe'nin katiline hedef değiştirtmiş Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katilinin, başlangıçta annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu dini örgütün liderini öldürmeyi planladığı, ancak örgüt liderinin koronavirüs salgınının ardından Japonya'ya gelmemesi nedeniyle hedefini Abe olarak değiştirdiği ortaya çıktı.