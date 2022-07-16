Türkiye Gazetesi

Normal şartlarda her insanda eşey kromozomlardan ikisi de bulunur. Kadınlarda X kromozomuyla birlikte yine X kromozomu bulunurken (46 XX), erkeklerde X'in yanında Y kromozomu da (46, XY) bulunur. Yeni araştırmalara göre, erkekler yaşlandıkça erkek cinsiyet kromozomunun kaybı daha erken ölüme yol açıyor. Bu da erkeklerin genel olarak neden kadınlar kadar uzun yaşayamadığını anlamamıza yardımcı olabilir.

Şimdiye kadar yapılan pek çok araştırma, erkeklerin ortalama olarak kadınlardan birkaç yıl daha erken öldüğünü göstermişti. Ayrıca erkeklerin bağışıklık sistemlerindeki beyaz kan hücrelerinde kademeli olarak gerçekleşen Y kromozomu kaybının, kanser ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini artırabildiği bulundu.

Y KROMOZOMU KAYBIYLA KALP HASTALIKLARI BAŞLIYOR

Bilim insanlarının hakemli bilimsel dergi Science’da yayımladığı yeni bir çalışma, beyaz kan hücrelerinde ‘mLOY’ (mosaic Loss Of Y) adı verilen bu tür Y kromozomu kaybına sahip insanlarda ortaya çıkan rahatsızlıkları ortaya koyuyor. ABD’deki Virginia Üniversitesi ve İsveç’teki Uppsala Üniversitesinden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, Y kromozomu kaybının kalp kasının yaralanmasına neden olduğu ve ölümcül kalp yetmezliğine yol açabileceği bulundu. 70 yaşındaki erkeklerin yüzde 40'ında kromozom kaybı gerçekleştiği düşünülüyor.

Araştırma ekibi, beyaz kan hücrelerindeki mLOY'nin diğer organlarda hastalığın ilerlemesi üzerinde doğrudan bir etkisi olup olmadığının şimdiye kadar bilinmediğini söylüyor. Fareler üzerindeki deneylerde, mLOY’nin kemirgenlerin iç organlarına doğrudan zarar verdiğini ve mLOY'lu farelerin mLOY'siz farelere göre daha kısa bir ömre sahip olduğunu keşfettiler.

Virginia Üniversitesi araştırmacısı Kenneth Walsh, ‘pirfenidon’ adı verilen ilacın kromozom kaybının zararlı etkilerine karşı koymaya yardımcı olabileceğini söyledi. Araştırmacılara göre, birçok erkek yaşlandıkça hücrelerinin bir kısmında Y kromozomunu kaybetmeye başlıyor ve bu özellikle sigara içenlerde görülen bir durum.

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