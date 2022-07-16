Türkiye Gazetesi

Ispanak yemeği, hem öğle hem de akşam yemekleri için tercih edilen ve sevilen yiyeceklerden biri. Öyle ki kolayca hazırlanması ve lezzetli tadıyla pek çok insan tarafından tüketiliyor. Diyet yapanlar ve zayıflama sürecinde olanlar ise ıspanak kaç kalori, diyet yaparken ıspanak yenir mi, yoğurtlu ıspanak kaç kalori, ıspanağın besin değerleri ve faydaları neler gibi soruları merak ediyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ıspanağın kalorisi ve besin değerleri…

ISPANAK KAÇ KALORİ?

100 gram çiğ ıspanak 29 kalori iken, yemekte kullanılan ve pişirilen ıspanak 150 kaloriye ulaşır. 1 çorba kaşığı ıspanak yemeği ise 19 kaloridir.

Pek çok kişinin severek yediği ve faydalarıyla şaşırtan ıspanak yemeğini yaptığınızda kullandığınız pirincin 28 gramı 104 kaloriyi tencerenize eklemenize neden olur. 1 yemek kaşığı domates salçası ile tencereye 23-25 kalori eklerken, 1 çorba kaşığı zeytinyağı da 119 kalori ile yemeğinizin kalori miktarını artırır.

YOĞURTLU ISPANAK KAÇ KALORİ?

Diyet yapan kişiler yoğurtlu ıspanak kaç kalori sorusunu merak eder. Ortalama bir porsiyon yoğurtlu ıspanağın kalori değeri 180 kaloridir.

DİYET YAPARKEN ISPANAK YENİR Mİ?

Sağlıklı zayıflamak için ana öğünlerde ıspanak gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Diyetlerde bir kase yoğurtlu ıspanak tüketmek iyi bir seçim olacaktır. Ispanak içeriğinde bulunan liflerle sindirimi kolaylaştırır, kilo vermeye yardımcı olur.

ISPANAK BESİN DEĞERLERİ

Ispanak, besin değerleri açısından son derece zengin olan koyu yeşil yapraklı bir sebzedir. Çok çeşitli vitamin ve minerallerin yanı sıra insan dokusunun bakımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli olan diyet lifi, protein ve yağ asitlerini kapsayan birkaç önemli mikro besin içerir. 100 gramında yaklaşık 150 kcal içerir. K vitamini, A vitamini durumunda toplu olarak önerilen günlük miktarın % 49’unu oluşturan çok çeşitli mineral ve vitaminleri sağlar. C vitamini, diyetteki demirin emilimi için önemlidir.

100 gram ıspanağın besin değerleri şu şekildedir:

Karbonhidrat: 0,55 g

Yağ: 0,3 g

Protein: 2,52 g

Lif: 2,58 g

Vitamin A: 781 iu

Vitamin C: 52 mg

Kalsiyum: 126 mg

Demir: 4,1

ISPANAĞIN FAYDALARI

- Ispanak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

- Enfeksiyon sonucu oluşan hastalıkların önlenmesine katkı sağlar.

- İçerdiği demir, fosfor ve kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur, içerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

- Ispanak demir açısından da zengindir. Demir eksikliği nedeniyle oluşan anemi hastalığının tedavisine destek olan bir besin kaynağıdır.

-Ispanak, osteoporoz yani kemik erimesini de önlemeye yardımcı olur.

-Kalp krizine neden olan sorunların ortadan kalkmasında kan basıncını düzenleyerek kalp-damar sağlığının korunmasında etkilidir.

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